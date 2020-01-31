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  • Son Güncelleme: 31.01.2020 09:04

'de 'ten ölümler giderek yükseliyor! Çin hükümeti 'ye sattığı maskeleri geri istedi!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ’e karşı önlem için maske kullanılıyor ancak ülkede maske stoğu tükendi. Çin hükümeti ihtiyacı karşılayamayınca çareyi daha önce ’ye pazarlanan maskeleri satın almakta buldu. 'deki firma tarafından Çin'den ithal edilen maskeler, tekrar Çin’e satılmaya başlandı.

Denizli'de medikal şirket sahibi Erhan Demirel, 'koronavirüs'ün ortaya çıkarak, yayılmasıyla dünyada maske talebinde patlama yaşandığını söyledi. En büyük maske üreticisinin Çin olduğunu belirten Demirel, Türkiye'nin de bu ülkeden büyük oranda maske ithal ettiğini kaydetti. Üretimde ihtiyacın karşılanamaması üzerine Çin tarafından daha önce Türkiye'ye ihraç edilen maskelerin şimdi satın alınmaya başlandığını anlatan Erhan Demirel, şöyle konuştu:

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