4 kıtada koronavirüs paniği! Takvim doktorları salgından nasıl korunulacağını yazdı

Wuhan'da sokaklar boşaldı. Marketlerde yiyecek-içecek kalmadı. Sokakta ölenler ise kabusu yaşattı. Alarm zilleri çaldı.
Çin'de süpermarketlerde yiyecek kalmadı. Fiyatlar fırladı. Türkiye'den 1 milyon maske yollandı.
TAKVİM doktorları da salgından nasıl korunulacağını yazdı.
PROF. DR. OSMAN ERK: TOKALAŞMAYIN, ÖPÜŞMEYİN
Yüksek ateş, öksürük, kas ve eklem ağrıları temel belirtilerdir.
Henüz aşısı yoktur.
Şüpheli kişilerle tokalaşmayın, sarılmayın, öpüşmeyin.
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU: ZENCEFİL-ENGİNAR-KEREVİZ
Stres yapmayın.
İyi uyuyun, bağışıklığınızı güçlendirin.
Bol su için. Meyve tüketin.
Zencefil, kereviz, enginar, çörekotunu eksik etmeyin.
DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU: SIK SIK ELİNİZİ YIKAYIN
Kalabalıktan uzak durun.
Odayı sık sık havalandırın.
Maske takın.
Ellerinizi sabunla yıkayın.
Kullandığınız mendili torbaya koyup çöpe atın.
DR. MICHAEL RYAN (DSÖ) VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIN
Virüsün tehlikelerine karşı alınabilecek önlemleri tartışıyoruz.
El teması bile riskli.
Sağlıklı beslenip vücut direncini arttırın. Tek yapabileceğiniz bu.
4 KITADA PANİK
ÇİN'de ortaya çıkan ve Asya, Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtasını sarsan Coronavirüs salgını durdurulamıyor. Toplamda 24 ülkede görülen virüs, şimdiye kadar 213 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer, 9 bin 810 vakanın virüsle savaş halinde olduğunu açıkladı.
İtalya, Fransa ve İspanya'da Corona nedeniyle Çinliler saldırıya uğradı. Başkent Roma'da ve Milano'da 14 Çinli uğradıkları saldırı sonucu yaralandı. Madrid ve Lyon'da da toplam 9 Çin vatandaşı darp edildi. Virüsün görüldüğü 24 ülkede de çekik gözlülere karşı hakaretlerin olduğu ortaya çıktı.
RUSYA
Rusya'da da Coronavirüs vakasına rastlandı. Yetkililer, önlemlerin alındığını açıklasa da ülkede panik dikkat çekti.
İTALYA
İtalya'da hükümet 6 ay 'acil durum' ilan etti. Ülkedeki Çinliler'e de saldırı düzenlendi.
ABD
AVUSTRALYA
Coronavirüs, dünyayı tehdit ediyor. Asya, Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtasında görülen virüs 213 kişinin ölümüne neden oldu. Birçok ülkede Çinliler'e saldırı vardı
MASKE YETİŞMİYOR
ÇİN'de ortaya çıkan coronavirüsten sonra Kayseri'de maske imalatı yapan firma, Çin'den gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor. Firma sahibi Harun Durak, "10 günde Çin'e 1 milyonun üzerinde maske sattık" dedi.
ÇİN, maske ihtiyacını karşılamak için Avrupa'nın 9 ülkesiyle temasa geçti. Ancak o ülkeler, Coronavirüs korkusu nedeniyle Çin'in talebine olumsuz cevap verdi. Çin Başbakanı Li Kıçiang, adeta dünyaya yardım konusunda yalvardı: Bir an önce Coronavirüs aşısını bulun...
SOKAKLAR BOŞ
PEKİN ve Şangay'daki 300 AVM kapatıldı. Amerikan şirketi Starbucks, 4 bin 300 mağazasından 2 binini kapattı. Bazı marketlerde yağmalama olaylarının yaşandığı açıklandı. ATM'lerden para çekiminin de sınırlandırıldığı açıklandı.
CORONA FIRSATÇILARI
Çin'de Corona virüsü nedeniyle hayat durdu. Marketlerin çoğu kapanırken, açık olanlar da ürünlere fahiş zamlar yaptı. 24 lira olan salatalığın kilosu 96 liraya, 16 lira olan domatesin Corona sonrası kilo fiyatı 80 liraya çıktı.
VIRÜSÜN AŞISI 20 AY SONRA
FRANSIZ Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, coronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı. Christophe D'Enfert, aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti.
KEDİLERİ KATLEDİYORLAR
ÇİN'de 'virüs kedi ve köpeklerden yayılıyor' söylentisi çıkartıldı. Bunun üzerine Çinliler, evlerinde besledikleri hayvanları öldürüp sokaklara atmaya başladı.
BİLL GATES KOMPLOSU
SOSYAL medyada Corona ile ilgili komplo teorileri ve dezenformasyon da benzer bir hızda yayıldı. Türkiye'de de WhatsApp ve Facebook başta olmak üzere çok sayıda sosyal medya platformunda Çin'de gerçek ölü sayısının 40 bin olduğu, virüsün Vuhan'da bir yılandan bulaştığı ve yılanın yaşadığı suda füze kalıntıları bulunduğu, virüsün Çin malı ürünlerle dünyaya yayıldığı gibi çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bu iddiaları paylaşan ilk kişilerden biri komplo teorisyeni ve YouTube kullanıcısı Jordan Sather'dı. Jordan Sather'in bu iddiası yüzbinlerce kez paylaşıldı.
ÜLKEMİZDE VİRÜS YOK
SALGIN hastalıklar koordinasyon merkezinden anlık olarak dünyadaki tüm gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Bakan Fahrettin Koca, "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde ABD, Fransa, Avustralya, Almanya ve Kanada dahil olmak üzere 24 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu, risk grubu dediğimiz kronik hastalığı olan, 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdi" dedi.
İŞTE O TÜRKLER
KOCA Yusuf adlı uçakla Türkiye'ye dönecek olan Türk vatandaşları, dün akşam saatlerinde otobüsle Wuhan'daki havalimanına getirildi. Vatandaşlar, "Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz. Burada durum felaket ötesi" ifadelerini kullandı.
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
Wuhan'daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek Koca Yusuf adlı uçak, Çin'e gitmek üzere yola çıktı. Uçak ile 34 Türk vatandaşının yanı sıra, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut'u Türkiye'ye getirecek. Ambulansa dönüştürülen A400M kargo uçağı 15 saatlik uçuşun ardından Wuhan'da olacak.
TOSIC DE KAÇTI
SOSYAL medya Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Çin'den ayrılıp Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı. Guangzhou RF takımında forma giyen Sırp futbolcu, sosyal medya hesabından 'Bye bye Çin' sözünü paylaştı. Tosic'in Türkiye'den Sırbistan'a geçeceği belirtildi.
NOTLAR
Tesla'nın Şanghay'da yer alan fabrikası da bu kaostan nasibini aldı. Şirket, fabrikayı kapattı.
CORONAvirüs nedeniyle petrol fiyatları 14 dolar düştü.
TÜRK Hava Yolları başta olmak üzere 18 havayolu şirketi, Çin'e uçuşlarını durdurdu.
FRANSA'da bir okul, karantina ihtimali üzerine eğitime ara verecek. ÇİN'de sinemalar, 3 ay kapalı kalacak.
ÇİN Futbol Ligi'ne verilen ara nedeniyle, ülkede top koşturan 216 yabancı ülkelerine döndü.
BAŞTA Toyota olmak üzere 5 markanın yapımı tamamlanmış yaklaşık 2 milyon aracın, Çin'den alınmayacağı yetkililere bildirildiği açıklandı.
TÜRKİYE'ye gelen on binlerce kişi, havalimanında termal kamera tarafından incelendi.
CORONAvirüse karşı 39 ülkenin bilimadamları, aşı bulmak için gece gündüz çalışıyor.
Çin'de süpermarketlerde yiyecek kalmadı. Fiyatlar fırladı. Türkiye'den 1 milyon maske yollandı.
TAKVİM doktorları da salgından nasıl korunulacağını yazdı.
PROF. DR. OSMAN ERK: TOKALAŞMAYIN, ÖPÜŞMEYİN
Yüksek ateş, öksürük, kas ve eklem ağrıları temel belirtilerdir.
Henüz aşısı yoktur.
Şüpheli kişilerle tokalaşmayın, sarılmayın, öpüşmeyin.
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU: ZENCEFİL-ENGİNAR-KEREVİZ
Stres yapmayın.
İyi uyuyun, bağışıklığınızı güçlendirin.
Bol su için. Meyve tüketin.
Zencefil, kereviz, enginar, çörekotunu eksik etmeyin.
DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU: SIK SIK ELİNİZİ YIKAYIN
Kalabalıktan uzak durun.
Odayı sık sık havalandırın.
Maske takın.
Ellerinizi sabunla yıkayın.
Kullandığınız mendili torbaya koyup çöpe atın.
DR. MICHAEL RYAN (DSÖ) VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIN
Virüsün tehlikelerine karşı alınabilecek önlemleri tartışıyoruz.
El teması bile riskli.
Sağlıklı beslenip vücut direncini arttırın. Tek yapabileceğiniz bu.
4 KITADA PANİK
ÇİN'de ortaya çıkan ve Asya, Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtasını sarsan Coronavirüs salgını durdurulamıyor. Toplamda 24 ülkede görülen virüs, şimdiye kadar 213 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer, 9 bin 810 vakanın virüsle savaş halinde olduğunu açıkladı.
İtalya, Fransa ve İspanya'da Corona nedeniyle Çinliler saldırıya uğradı. Başkent Roma'da ve Milano'da 14 Çinli uğradıkları saldırı sonucu yaralandı. Madrid ve Lyon'da da toplam 9 Çin vatandaşı darp edildi. Virüsün görüldüğü 24 ülkede de çekik gözlülere karşı hakaretlerin olduğu ortaya çıktı.
RUSYA
Rusya'da da Coronavirüs vakasına rastlandı. Yetkililer, önlemlerin alındığını açıklasa da ülkede panik dikkat çekti.
İTALYA
İtalya'da hükümet 6 ay 'acil durum' ilan etti. Ülkedeki Çinliler'e de saldırı düzenlendi.
ABD
AVUSTRALYA
Coronavirüs, dünyayı tehdit ediyor. Asya, Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtasında görülen virüs 213 kişinin ölümüne neden oldu. Birçok ülkede Çinliler'e saldırı vardı
MASKE YETİŞMİYOR
ÇİN'de ortaya çıkan coronavirüsten sonra Kayseri'de maske imalatı yapan firma, Çin'den gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor. Firma sahibi Harun Durak, "10 günde Çin'e 1 milyonun üzerinde maske sattık" dedi.
ÇİN, maske ihtiyacını karşılamak için Avrupa'nın 9 ülkesiyle temasa geçti. Ancak o ülkeler, Coronavirüs korkusu nedeniyle Çin'in talebine olumsuz cevap verdi. Çin Başbakanı Li Kıçiang, adeta dünyaya yardım konusunda yalvardı: Bir an önce Coronavirüs aşısını bulun...
SOKAKLAR BOŞ
PEKİN ve Şangay'daki 300 AVM kapatıldı. Amerikan şirketi Starbucks, 4 bin 300 mağazasından 2 binini kapattı. Bazı marketlerde yağmalama olaylarının yaşandığı açıklandı. ATM'lerden para çekiminin de sınırlandırıldığı açıklandı.
CORONA FIRSATÇILARI
Çin'de Corona virüsü nedeniyle hayat durdu. Marketlerin çoğu kapanırken, açık olanlar da ürünlere fahiş zamlar yaptı. 24 lira olan salatalığın kilosu 96 liraya, 16 lira olan domatesin Corona sonrası kilo fiyatı 80 liraya çıktı.
VIRÜSÜN AŞISI 20 AY SONRA
FRANSIZ Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, coronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı. Christophe D'Enfert, aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti.
KEDİLERİ KATLEDİYORLAR
ÇİN'de 'virüs kedi ve köpeklerden yayılıyor' söylentisi çıkartıldı. Bunun üzerine Çinliler, evlerinde besledikleri hayvanları öldürüp sokaklara atmaya başladı.
BİLL GATES KOMPLOSU
SOSYAL medyada Corona ile ilgili komplo teorileri ve dezenformasyon da benzer bir hızda yayıldı. Türkiye'de de WhatsApp ve Facebook başta olmak üzere çok sayıda sosyal medya platformunda Çin'de gerçek ölü sayısının 40 bin olduğu, virüsün Vuhan'da bir yılandan bulaştığı ve yılanın yaşadığı suda füze kalıntıları bulunduğu, virüsün Çin malı ürünlerle dünyaya yayıldığı gibi çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bu iddiaları paylaşan ilk kişilerden biri komplo teorisyeni ve YouTube kullanıcısı Jordan Sather'dı. Jordan Sather'in bu iddiası yüzbinlerce kez paylaşıldı.
ÜLKEMİZDE VİRÜS YOK
SALGIN hastalıklar koordinasyon merkezinden anlık olarak dünyadaki tüm gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Bakan Fahrettin Koca, "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde ABD, Fransa, Avustralya, Almanya ve Kanada dahil olmak üzere 24 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu, risk grubu dediğimiz kronik hastalığı olan, 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdi" dedi.
İŞTE O TÜRKLER
KOCA Yusuf adlı uçakla Türkiye'ye dönecek olan Türk vatandaşları, dün akşam saatlerinde otobüsle Wuhan'daki havalimanına getirildi. Vatandaşlar, "Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz. Burada durum felaket ötesi" ifadelerini kullandı.
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
Wuhan'daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek Koca Yusuf adlı uçak, Çin'e gitmek üzere yola çıktı. Uçak ile 34 Türk vatandaşının yanı sıra, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut'u Türkiye'ye getirecek. Ambulansa dönüştürülen A400M kargo uçağı 15 saatlik uçuşun ardından Wuhan'da olacak.
TOSIC DE KAÇTI
SOSYAL medya Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Çin'den ayrılıp Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı. Guangzhou RF takımında forma giyen Sırp futbolcu, sosyal medya hesabından 'Bye bye Çin' sözünü paylaştı. Tosic'in Türkiye'den Sırbistan'a geçeceği belirtildi.
NOTLAR
Tesla'nın Şanghay'da yer alan fabrikası da bu kaostan nasibini aldı. Şirket, fabrikayı kapattı.
CORONAvirüs nedeniyle petrol fiyatları 14 dolar düştü.
TÜRK Hava Yolları başta olmak üzere 18 havayolu şirketi, Çin'e uçuşlarını durdurdu.
FRANSA'da bir okul, karantina ihtimali üzerine eğitime ara verecek. ÇİN'de sinemalar, 3 ay kapalı kalacak.
ÇİN Futbol Ligi'ne verilen ara nedeniyle, ülkede top koşturan 216 yabancı ülkelerine döndü.
BAŞTA Toyota olmak üzere 5 markanın yapımı tamamlanmış yaklaşık 2 milyon aracın, Çin'den alınmayacağı yetkililere bildirildiği açıklandı.
TÜRKİYE'ye gelen on binlerce kişi, havalimanında termal kamera tarafından incelendi.
CORONAvirüse karşı 39 ülkenin bilimadamları, aşı bulmak için gece gündüz çalışıyor.
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