4 kıtada koronavirüs paniği! Takvim doktorları salgından nasıl korunulacağını yazdı

Wuhan'da sokaklar boşaldı. Marketlerde yiyecek-içecek kalmadı. Sokakta ölenler ise kabusu yaşattı. Alarm zilleri çaldı. Çin 'de süpermarketlerde yiyecek kalmadı. Fiyatlar fırladı. Türkiye'den 1 milyon maske yollandı.TAKVİM doktorları da salgından nasıl korunulacağını yazdı.Yüksek ateş, öksürük, kas ve eklem ağrıları temel belirtilerdir.Şüpheli kişilerle tokalaşmayın, sarılmayın, öpüşmeyin.Stres yapmayın.Bol su için. Meyve tüketin.Kalabalıktan uzak durun.Maske takın.Kullandığınız mendili torbaya koyup çöpe atın.Virüsün tehlikelerine karşı alınabilecek önlemleri tartışıyoruz.Sağlıklı beslenip vücut direncini arttırın. Tek yapabileceğiniz bu.ortaya çıkan ve Asya, Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtasını sarsan Coronavirüs salgını durdurulamıyor. Toplamda 24 ülkede görülen virüs, şimdiye kadar 213 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer, 9 bin 810 vakanın virüsle savaş halinde olduğunu açıkladı.Fransa ve İspanya'da Corona nedeniyle Çinliler saldırıya uğradı. Başkent Roma'da ve Milano'da 14 Çinli uğradıkları saldırı sonucu yaralandı. Madrid ve Lyon'da da toplam 9 Çin vatandaşı darp edildi. Virüsün görüldüğü 24 ülkede de çekik gözlülere karşı hakaretlerin olduğu ortaya çıktı.Rusya'da da Coronavirüs vakasına rastlandı. Yetkililer, önlemlerin alındığını açıklasa da ülkede panik dikkat çekti.İtalya'da hükümet 6 ay 'acil durum' ilan etti. Ülkedeki Çinliler'e de saldırı düzenlendi.Coronavirüs, dünyayı tehdit ediyor. Asya, Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtasında görülen virüs 213 kişinin ölümüne neden oldu. Birçok ülkede Çinliler'e saldırı vardıortaya çıkan coronavirüsten sonra Kayseri'de maske imalatı yapan firma, Çin'den gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor. Firma sahibi Harun Durak, "10 günde Çin'e 1 milyonun üzerinde maske sattık" dedi.maske ihtiyacını karşılamak için Avrupa'nın 9 ülkesiyle temasa geçti. Ancak o ülkeler, Coronavirüs korkusu nedeniyle Çin'in talebine olumsuz cevap verdi. Çin Başbakanı Li Kıçiang, adeta dünyaya yardım konusunda yalvardı: Bir an önce Coronavirüs aşısını bulun...ve Şangay'daki 300 AVM kapatıldı. Amerikan şirketi Starbucks, 4 bin 300 mağazasından 2 binini kapattı. Bazı marketlerde yağmalama olaylarının yaşandığı açıklandı. ATM'lerden para çekiminin de sınırlandırıldığı açıklandı.Çin'de Corona virüsü nedeniyle hayat durdu. Marketlerin çoğu kapanırken, açık olanlar da ürünlere fahiş zamlar yaptı. 24 lira olan salatalığın kilosu 96 liraya, 16 lira olan domatesin Corona sonrası kilo fiyatı 80 liraya çıktı.FRANSIZ Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, coronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı. Christophe D'Enfert, aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti.ÇİN'de 'virüs kedi ve köpeklerden yayılıyor' söylentisi çıkartıldı. Bunun üzerine Çinliler, evlerinde besledikleri hayvanları öldürüp sokaklara atmaya başladı.medyada Corona ile ilgili komplo teorileri ve dezenformasyon da benzer bir hızda yayıldı. Türkiye'de de WhatsApp ve Facebook başta olmak üzere çok sayıda sosyal medya platformunda Çin'de gerçek ölü sayısının 40 bin olduğu, virüsün Vuhan'da bir yılandan bulaştığı ve yılanın yaşadığı suda füze kalıntıları bulunduğu, virüsün Çin malı ürünlerle dünyaya yayıldığı gibi çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bu iddiaları paylaşan ilk kişilerden biri komplo teorisyeni ve YouTube kullanıcısı Jordan Sather'dı. Jordan Sather'in bu iddiası yüzbinlerce kez paylaşıldı.hastalıklar koordinasyon merkezinden anlık olarak dünyadaki tüm gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Bakan Fahrettin Koca, "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde ABD, Fransa, Avustralya, Almanya ve Kanada dahil olmak üzere 24 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu, risk grubu dediğimiz kronik hastalığı olan, 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdi" dedi.Yusuf adlı uçakla Türkiye'ye dönecek olan Türk vatandaşları, dün akşam saatlerinde otobüsle Wuhan'daki havalimanına getirildi. Vatandaşlar, "Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz. Burada durum felaket ötesi" ifadelerini kullandı.Türk vatandaşlarını tahliye edecek Koca Yusuf adlı uçak, Çin'e gitmek üzere yola çıktı. Uçak ile 34 Türk vatandaşının yanı sıra, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut'u Türkiye'ye getirecek. Ambulansa dönüştürülen A400M kargo uçağı 15 saatlik uçuşun ardından Wuhan'da olacak.medya Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic , Çin'den ayrılıp Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı. Guangzhou RF takımında forma giyen Sırp futbolcu, sosyal medya hesabından 'Bye bye Çin' sözünü paylaştı. Tosic'in Türkiye'den Sırbistan'a geçeceği belirtildi.Tesla'nın Şanghay'da yer alan fabrikası da bu kaostan nasibini aldı. Şirket, fabrikayı kapattı.TÜRK Hava Yolları başta olmak üzere 18 havayolu şirketi, Çin'e uçuşlarını durdurdu.ÇİN Futbol Ligi'ne verilen ara nedeniyle, ülkede top koşturan 216 yabancı ülkelerine döndü.TÜRKİYE'ye gelen on binlerce kişi, havalimanında termal kamera tarafından incelendi.