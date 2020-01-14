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  • 14.01.2020 16:21
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 16:29

Son dakika: 'den için kritik davet

Son dakika haberine göre Başbakanı Angela , 'ta 'de gerçekleşecek 'na meşru hükümetin lideri Sarrac ile isyancı general Hafter'e resmi davette bulundu.

Merkel'den Libya Konferansı için kritik davet

Son dakika haberine göre Başbakanı Angela , 'ta 'de düzenlenecek için Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarrac'a ve General Hafter'e davette bulundu. Bununla birlikte; konferansa, Türkiye, ABD, Rusya Çin, Fransa, İngiltere, İtalya ve diğer ülke temsilcilerinin konferansa katılabileceği bildirildi.

ERDOĞAN 19 OCAK'TA ALMANYA'YA GİDECEK
Başkan 'ın, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. Erdoğan'ın Almanya'da Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.

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