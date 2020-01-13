Son dakika gelen bilgilere göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.
Erdoğan'ın Almanya'da Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika gelen bilgilere göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.
Erdoğan'ın Almanya'da Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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