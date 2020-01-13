Son dakika gelen bilgilere göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Erdoğan'ın Almanya'da Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...