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  • 13.01.2020 11:56
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 12:07

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'ya günübirlik ziyaret! Tarih belli oldu

Son dakika haberine göre Başkan , 2020 tarihinde 'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan Almanya'ya gidiyor! Tarih belli oldu

Son dakika gelen bilgilere göre; Başkan 'ın, 2020 tarihinde 'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Erdoğan'ın Almanya'da Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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