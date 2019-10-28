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  • 28.10.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 20:01

Bağdadi operasyonunda kullanıldı! Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor

Başkanı , dün lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi’nin, ABD su tarafından yapılan operasyonda öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Trump, bu operasyonu canlı olarak izlediğini de aktardı. Başkan Trump'ın, bu operasyonu yüksek teknoloji ürünü kameralar ve aktarım sistemi ile kurmayları ile birlikte canlı olarak izlerken fotoğrafı da yayınlandı.

'ın lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi, sunun düzenlediği operasyonla dün 'nin kentinde öldürüldü. ABD Başkanı ise düzenlediği basın toplantısında Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğrularken, operasyonu anbean takip ettiğini dile getirdi.

Uzmanlardan alınan bilgilere göre, operasyonda görev alan askerlerin miğferlerinde bir kamera ve operasyon sırasında kullandıkları piyade tüfeklerinde bir adet 'kodlayıcı' bulunuyor.

Askerlerin kasklarında bulunan kameraya alınan görüntüler, piyade tüfeğinde bulunan kodlayıcı vasıtasıyla askeri algoritmalar ile şifrelenerek, operasyon bölgesine yakın bir yerde kurulan yayın araçlarına aktarılıyor.

Ardından, bu görüntüler, uydu yada baz istasyonları üzerinden internet vasıtasıyla komuta merkezine iletiliyor. Görüntülerin askeri algoritmalarla şifrelenmesinin sebebinin, dışarıdan hiçbir kaynağın, kayda alınan görüntülere ulaşamaması ya da herhangi bir şekilde ele geçirememesi olduğu söyleniyor.

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