Ebu Bekir El-Bağdadi kimdir? Bağdadi DEAŞ liderliğine nasıl yükseldi?

Bir süre Bağdat'ta bir camide imamlık yapan yapan Bağdadi, ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali üzerine Bağdat'tan ayrılarak Enbar vilayetine giderek, burada direnişçilere katıldı.

ABD TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMASI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Bağdadi'nin, Irak direnişine destek verdiği ve 2004'te Felluce yakınlarındaki bir eve yapılan baskında tutuklanarak 2009'a kadar Bağdat'ın güneyinde yer alan ve askeri cezaevi olarak kullanılan Amerikan Buka gözetim kampında tutulduğu biliniyor.

Kampta geçirdiği süre Bağdadi'nin yaşamının sonrası için dönüm noktası oldu.