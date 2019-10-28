Ebu Bekir El-Bağdadi kimdir? Bağdadi DEAŞ liderliğine nasıl yükseldi?
ABD'nin ölü ele geçirdiğini duyurduğu DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yaşamındaki karanlık dönemler hala aydınlanmadı. Peki Trump'ın "ölü ele geçirildi" dediği Ebu Bekir El-Bağdadi kimdir? Bağdadi ölümünden önce yönettiği DEAŞ liderliğine nasıl yükseldi? İşte Ebu Bekir El-Bağdadi'nin soru işaretleriyle dolu yaşamı.
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yaşamına damga vuran olaylar dizisi, 2004'te Irak'ta ABD tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldığı dönemle başladı.
Geçmişi hakkında bugüne kadar resmi kaynakların bilgi paylaşmadığı Bağdadi, 1971'de Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra kentinde orta halli bir ailede dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Avvad İbrahim Ali el-Bedri olan Bağdadi, Pakistan askeri istihbaratının eski başkanı general Hamid Gül'e göre, 1988'de Afganistan'da görüldü.
Gül, AA muhabirine mayıs 2014'te yaptığı açıklamada, 1988'de Afganistan'ın Host bölgesinde mücahit kamplarını gezdiği sırada gördüğü Arap gençler arasında, o zaman 17-18 yaşlarında olan Bağdadi'nin de bulunduğunu söylemişti.
Bağdadi, daha sonra Bağdat'taki bir üniversitede İslami Bilimler alanında doktora eğitimi aldı ve aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Bir süre Bağdat'ta bir camide imamlık yapan yapan Bağdadi, ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali üzerine Bağdat'tan ayrılarak Enbar vilayetine giderek, burada direnişçilere katıldı.
ABD TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMASI DÖNÜM NOKTASI OLDU
Bağdadi'nin, Irak direnişine destek verdiği ve 2004'te Felluce yakınlarındaki bir eve yapılan baskında tutuklanarak 2009'a kadar Bağdat'ın güneyinde yer alan ve askeri cezaevi olarak kullanılan Amerikan Buka gözetim kampında tutulduğu biliniyor.
Kampta geçirdiği süre Bağdadi'nin yaşamının sonrası için dönüm noktası oldu.
ABD BAĞDADİ'YLE İLGİLİ KAYITLARI AÇIKLAMIYOR
Bağdadi'nin kampta tutulduğu dönem, yıllar sonra bugün bile gizemini korumaya devam ediyor.
İddiayı ilk kez gündeme getiren New York Times gazetesinin ardından, ABD'deki The Daily Beast haber sitesinin, işgal sırasında Buka kampında görevli ABD subayı Kenneth King'le yaptığı röportaj konuyu daha ilgi çekici hale getirdi.