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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 16:16

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümü ile ilgili flaş gelişme! Trump duyurdu!

ABD Başkanı , ’nin yardımı ile düzenlenen operasyonla DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonun görüntülerini yayınlamaya sıcak baktığını açıkladı.

ABD Başkanı yaptığı açıklama ile, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin kentinde düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurmuş, , , ve 'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etmişti. Trump ayrıca, yaklaşık bir saat süren basın toplantısında operasyonu bir film izler gibi izlediklerini açıklamıştı.

TRUMP: GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYABİLİRİM
Bugün konu ile alakalı konuşan Trump, "Ülke için harika bir hafta sonu oldu" derken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonun görüntülerini yayınlamaya sıcak baktığını açıkladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "Bağdadi'nin öldürülmesine yönelik operasyonun görüntülerini yayınlamayı düşünüyorum" dedi.

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