İran uranyumda o limiti dün aştı

Dün başkent Tahran'daki cumhurbaşkanlığı binasındaki basın toplantısında konuşan İranDışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "İsteklerimiz yerine getirilmediği için 2'nci Adım'ı uygulamaya koyuyoruz. 2'nci Adım'da taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bundan böyle bazı taahhütleri yerine getirmemelerinin "nükleer anlaşmayı ortadan kaldırmak değil korumak için" olduğunu söyleyen Arakçi, "3'üncü Adımı da değerlendiriyoruz. 60 gün sonra Üçüncü Adımı'mızı da açıklayacağız" dedi. Söz konusu toplantıda yer alan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ise dün itibarıyla yüzde 3.67 uranyum zenginleştirme oranını arttırmaya başladıklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Twitter'dan, ABD'nin "ekonomi terörizmi"ne karşı ülke çıkarlarını korumak için yasal yolları kullanmaya devam edeceklerini bildirdi. Reuters zenginleştirme seviyesinin ilk etapta yüzde 5'e çıkarılabileceğini belirtmişti. Nükleer başlık için en az yüzde 90 zenginleştirme gerekiyor.

'DAHA FAZLA YAPTIRIMA YOL AÇACAK'

Açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump "Dikkatli olsalar iyi olur" diyerek İran'a uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter'dan "İran'ın son adımı daha fazla tecrit ve yaptırıma yol açacak. Nükleer

silahlarla donanan İran rejimi dünya için daha büyük bir tehdit oluşturur" diye yazdı. Fransa Cumhurbaşkanlığı da İran'ın kararını kınadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise kararı "çok tehlikeli bir adım" olarak niteledi.

RUSYA'DAN TAHRAN'A NÜKLEER İTİDAL ÇAĞRISI

İran'ın ABD'ye misilleme olarak uranyum zenginleştirmede limiti aştığını açıklamasına ilişkin Rusya'dan, Tahran'a bu konuda itidalli tutum çağrısı geldi. Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Temsilcisi Mihail Ulyanov, "Biz Tahran'ın attığı bu adımları anlayışla karşılıyoruz. Ancak aynı zamanda İran ile yapılan nükleer anlaşma ABD dışında bir dizi başka ülkeyi de ilgilendirdiği için İran'a itidal çağrısı yapıyor ve daha ileri adım atmaması çağrısını yapıyoruz" dedi. Nerdun HACIOĞLU

'İHA İÇİN ABD, İRAN'A SINIRLI SALDIRI MESAJI YOLLADI' İDDİASI

İngiliz ​Reuters'ın haberine göre, İran'ın 20 Haziran'da Amerikan insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından ABD yönetiminin İran'a "sınırlı saldırı yapılacağı" mesajını ilettiği iddia edildi. Reuters'ın İranlı Fars haber ajansından aktardığına göre İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gholamreza Celali, "ABD, İHA'nın düşürülmesinin ardından diplomatik kanallar aracılığıyla sınırlı saldırı gerçekleştirmek istediği mesajını iletti. Ancak İran'ın yanıtı, 'Biz her operasyonu bir savaşın başlangıcı olarak kabul ederiz' oldu" dedi.



