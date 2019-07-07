Haftalık olağan kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını açıklamasının "oldukça tehlikeli" bir adım olduğunu söyledi.

BM'NİN HİÇ BİR KARARINA UYMAYAN İSRAİL ŞİMDİ YARDIM İSTİYOR!

İran'ı, uranyumu belirli bir seviyenin ötesinde zenginleştirmeyeceği sözünü çiğnemekle suçlayan Netanyahu, "Almanya, Fransa ve İngiltere yönetimindeki arkadaşlara seslenmek istiyorum. Bu anlaşmayı siz imzaladınız ve onlar (İran) bu adımları atarsa ciddi yaptırımlar uygulanacağını söylediniz. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıydı. Neredesiniz?" dedi.

NETANYAHU'NUN KORKUSU

Netanyahu, İran'ın atom bombası yapmayı hedeflediğini iddia ederek, "Uranyumun zenginleştirilmesi tek bir nedenle yapılır. O da atom bombası yapmak için." diye konuştu.

"SİZ ANLAŞMAYA UYMAZSANIZ..."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Nükleer anlaşmada taahhüt ettiği uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini belirtmişti.

İKİ AY SONRA YENİ BİR ADIM GELECEK

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle "yükümlü olduklarını" ancak 60 gün sonunda nükleer anlaşmada kalan 5 ülkenin (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın anlaşmadan kaynaklı menfaatlerini yerine getirmemeleri durumunda söz konusu "yükümlülüğün sona erdireceğini" duyurmuştu.

BİRLEŞİK KRALLIK'TAN İŞGALCİ İSRAİL'E DESTEK!

Öteyandan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uranyum zenginleştirme yüzdesini 3,67'ye yükselten İran'a, 'İran Nükleer Anlaşması'na uyması ve işlemleri durdurma- geri çevirme çağrısı yapıldı. Birleşik Krallık Dıişişleri Bakanlığı sözcüsü, "Birleşik Krallık, anlaşmaya tamamen sadık kalırken, İran'dan anlaşmayı yok sayan hareketlerini durdurmasını talep ediyoruz" dedi.

İran, daha önce uranyum zenginleştirme oranını, nükleer santrallerde kullanılabilecek düzey olan yüzde 5,0'e çıkaracağını açıklamıştı. Uranyum, yüzde 90 zenginleştirildiğinde nükleer başlıklarda kullanılabilir hale geliyor.