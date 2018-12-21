Fransız Le Monde gazetesi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için diplomatik zafer" başlığıyla yayımladığı haberde, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi.

Haberde, "ABD birliklerinin (Suriye'den) geri çekilmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diplomatik zaferdir." ifadeleri kullanıldı.

"ERDOĞAN'IN BASKILARINA YENİK DÜŞTÜ"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinden birkaç gün sonra geldiği belirtilen haberde, "Muhtemelen ABD Başkanı, Erdoğan'ın baskılarına yenik düştü." denildi.

OPERASYONA DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın bulunduğu bölgelerde operasyona başlayabileceğine dikkati çekildi.

YPG/PKK'nın Suriye'de kendi devletini veya özerk bölgelerini kurmak istediği belirtilen haberde, Türkiye'nin YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde hakimiyet kurmasını engellemek istediği ifade edildi.

Haberde, Türkiye'nin temel hedefinin YPG/PKK'nın olduğu Münbiç'e girmek olduğu belirtilirken, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2016'da YPG/PKK'nın Münbiç'i DEAŞ'tan geri aldıktan sonra oradan çekileceğine dair söz verdiğini ancak bu sözünü tutmadığının altı çizildi.

Le Monde gazetesinde ayrıca, ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle bir boşluk oluşacağı ve çekildikten sonra bölgede sorunların artma riski olduğu yorumu da yapıldı.

DOROTHEE SCHMİD: TÜRKİYE İÇİN ZAFER

Fransa'nın diplomasi alanındaki en önemli düşünce kuruluşu Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü IFRI'nin, Modern Türkiye ve Ortadoğu Programı sorumlusu Dorothee Schmid, Trump'ın kararının yaratacağı etkileri Amerika'nın Sesi'nden Arzu Çakır'a değerlendirdi. ABD'nin tek taraflı olarak aldığı kararın bölgede pek çok patlamaya hazır çatışmayı gündeme getirebileceği tehlikesine dikkat çeken Schmid, "Türkler Suriye'nin kuzeyine operasyon gerçekleştirmek istiyor. Esat ne yapmak ister, kuzey topraklarının geri alınmasını ister mi, bu operasyona sessiz kalır mı? İran ne yapar? Bunlar önemli soru işaretleri. Eğer ABD çekilirse, Suriye'de kısa sürede neredeyse otomatik çatışmalar görürüz" dedi.

Operasyonun Türkiye için risk olup olmayacağı sorusuna Schmid, "Erdoğan Kuzey Suriye'ye girmek, savaşmak istiyor. Bunu istediği açık. Orada savaşa gitmesinin tek engeli Amerikan askerleri idi. Dolayısıyla bu Türkiye için bir risk oluşturmaz" yanıtını verdi.

Bunun Ankara'nın diplomatik bir başarısı olduğu analizini de değerlendiren Dorothee Schmid, "Evet Türkiye açısından bunu söyleyebiliriz. Ama daha çok bu karar, Amerikan diplomasisinin bir krizi demek. ABD diplomasisinin bu karardan haberdar olmadığı çok açık. Türkiye'ye gelince, bu Türkiye için tek taraflı bir zafer de olsa, Türkiye'nin Suriye'de daha sıcak bir strateji uygulayacak olması bölgenin geneli için kaygı verici. Ankara, sınırda PYD tarafından oluşturulan mevcut durumu değiştirmek istiyor. Ama bu bir problem. Suriye'de pek çok bölgede Türk varlığı, Esad için orta vadede sorun olabilir. Bütün bunlar Suriye'deki durumun barışa doğru ilerlemesi için iyi işaretler değil. Suriye, İran ve Rusya'nın durumu halen belirsiz. Türkiye'nin bölgede daha geniş operasyon yapmasını kabul edecekler mi göreceğiz" diye konuştu.

Amerika'nın kararını Fransa açısından da değerlendiren Fransız uzman Schmid, "Fransa için Amerika'nın gitmesi çok rahatsız edici bir durum. Fransızlar için en önemli konu IŞİD ile mücadele ve geri dönen savaşçılar konusu. Eğer Amerikalılar tümüyle giderlerse İngiliz ve Fransızlar'ı Suriye'de yalnız bırakması anlamına geliyor. Bu da onlar için büyük bir problem demek. Fransa kalsa bile sorunun çözümüne tek başına katkı sunamaz. Fransa'nın şimdi öncelikli olarak Türkler'le görüşmesi gerekir. Erdoğan ile baş başa yapılacak bir görüşmeden ne çıkar görmek lazım" dedi.