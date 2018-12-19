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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 20:28

: : 'den çekilme kararı Erdoğan - Trump görüşmesinden sonra alındı

: 'dan yapılan açıklamada, ''den çekilme kararı Erdoğan - Trump görüşmesinden sonra alındı' ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın diplomasisi sonuç verdi!

'dan yapılan açıklamada, askerlerinin 'den çekilmeye başladığı duyuruldu.

Beyaz Saray, "'la mücadelenin yeni evresine geçiş yaparken, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık" ifadelerine yer verildi.

ABD'li bir yetkili ise konuyla ilgili 24 saatte askerlerin çekileceğini açıkladı.

ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ ZAFERİ
Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin çekilme kararını Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından aldığı bildirildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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