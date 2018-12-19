Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığı duyuruldu.



Beyaz Saray, "DEAŞ'la mücadelenin yeni evresine geçiş yaparken, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık" ifadelerine yer verildi.

ABD'li bir yetkili ise konuyla ilgili 24 saatte askerlerin çekileceğini açıkladı.



ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ ZAFERİ

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin çekilme kararını Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından aldığı bildirildi.