Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna da bir sınır ötesi operasyon yapılacağını açıklamasından günler sonra ABD'den çok önemli bir Suriye kararı geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Pentagon peş peşe yaptıkları açıklamalarla, ABD askerlerini Suriye'den çekmeye başladıklarını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır" mesajını verirken Türkiye, bölgede ABD ile herhangi bir kriz yaşamamak için ihtiyatlı bir diplomasi trafiği başlattı. Pentagon'un müttefiklerle ve yerel ortaklarla çalışmaya devam edeceğini açıklaması üzerine diplomatik girişimlerini sürdüren Türkiye'nin, ABD'den 4 talepte bulunacağı öğrenildi. Türkiye, 'Askerlerinizle birlikte TIR'lar dolusu silahlarınızı da toplayın, gözlem noktalarınızı boşaltın, üslerdeki varlığınızı kaldırın, terör hedeflerini birlikte belirleyelim, gerisini bize bırakın' diyecek.
EVE DÖNÜŞ VAKTİ
ABD Başkanı Donald Trump çekilme kararı sonrası dün Twitter üzerinden şu açıklamaları yaptı: Suriye'den çıkmak sürpriz gelmemeli. Ben bunun için yıllardır kampanya yürütüyorum. Açıklamasının sonuna "Eve dönüş vakti" ibaresini ekledi.
PETROLÜ VERELİM BİZİ KURTARIN
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından YPG/PKK'lı teröristler ile Esed rejimi yetkilileri, Heseke Kamışlı'da toplantı düzenledi. Görüşmede, YPG'nin elinde bulunan Deyrizor'daki petrol sahalarının rejime devredilmesi ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği askeri operasyon konuları ele alındı.
METRES GİBİ BIRAKTILAR
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ülke medyasında geniş yer buldu. CNN, "Suriye'den şimdi çekilmek zamansız ve mantıksız" yorumunu yaptı. New York Times gazetesi Rusya ve İran'ın bölgede güçleneceğini belirtti. Wall Street Journal ise YPG/PKK'yı tehlikeye attıklarını savundu. İngiliz Guardian gazetesi ise "Türkler'in YPG'ye müdahalesine ABD ses çıkarmadı. Kürt liderler gelinden çok metres olduğunu anladı" yorumunu yaptı.
Çekilme kararı terör sempatizanlarını kahretti. Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) komutanı Joseph Votel'in FOX News muhabiri Griffin'e "Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum" dediği öğrenildi.
ERDOĞAN'IN ZAFERİ
Fransız Le Monde gazetesi, çekilme kararının Başkan Erdoğan için diplomatik bir zafer olduğunu yazdı. Çekilme kararının Erdoğan ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinden birkaç gün sonra geldiği belirtilen haberde, "Muhtemelen ABD Başkanı, Erdoğan'ın baskılarına yenik düştü" denildi.
FRANSA'DAN YPG DESTEK
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Delattre, YPG/ PKK'lı teröristlere destek mesajı gönderdi. Delattre, "Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de (YPG) dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek" dedi. Temsilci, Fransa'nın önceliğinin uzun vadede DEAŞ'ı ortadan kaldırmak ve bu bölgede terörün son bulması olduğunu açıkladı.
EVE DÖNÜŞ VAKTİ
ABD Başkanı Donald Trump çekilme kararı sonrası dün Twitter üzerinden şu açıklamaları yaptı: Suriye'den çıkmak sürpriz gelmemeli. Ben bunun için yıllardır kampanya yürütüyorum. Açıklamasının sonuna "Eve dönüş vakti" ibaresini ekledi.
PETROLÜ VERELİM BİZİ KURTARIN
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından YPG/PKK'lı teröristler ile Esed rejimi yetkilileri, Heseke Kamışlı'da toplantı düzenledi. Görüşmede, YPG'nin elinde bulunan Deyrizor'daki petrol sahalarının rejime devredilmesi ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği askeri operasyon konuları ele alındı.
METRES GİBİ BIRAKTILAR
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ülke medyasında geniş yer buldu. CNN, "Suriye'den şimdi çekilmek zamansız ve mantıksız" yorumunu yaptı. New York Times gazetesi Rusya ve İran'ın bölgede güçleneceğini belirtti. Wall Street Journal ise YPG/PKK'yı tehlikeye attıklarını savundu. İngiliz Guardian gazetesi ise "Türkler'in YPG'ye müdahalesine ABD ses çıkarmadı. Kürt liderler gelinden çok metres olduğunu anladı" yorumunu yaptı.
VOTEL: YUMRUK YEMİŞ GİBİYİM
Çekilme kararı terör sempatizanlarını kahretti. Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) komutanı Joseph Votel'in FOX News muhabiri Griffin'e "Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum" dediği öğrenildi.
ERDOĞAN'IN ZAFERİ
Fransız Le Monde gazetesi, çekilme kararının Başkan Erdoğan için diplomatik bir zafer olduğunu yazdı. Çekilme kararının Erdoğan ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinden birkaç gün sonra geldiği belirtilen haberde, "Muhtemelen ABD Başkanı, Erdoğan'ın baskılarına yenik düştü" denildi.
FRANSA'DAN YPG DESTEK
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Delattre, YPG/ PKK'lı teröristlere destek mesajı gönderdi. Delattre, "Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de (YPG) dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek" dedi. Temsilci, Fransa'nın önceliğinin uzun vadede DEAŞ'ı ortadan kaldırmak ve bu bölgede terörün son bulması olduğunu açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.