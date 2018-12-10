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D'nin desteklediği Soros'un örgütlediği sarı yelekliler AB başkentlerini ateşe verdi

D, Avrupa Ordusu kurulması fikrine sert tepki gösterdi. AB'yi hedef seçti. Soros'un örgütlediği sarı yelekliler de başkentleri ateşe verdi.




Avrupa, NATO'ya karşı kendi ordusunu kurmaya kalktı. Trump, tehdit yağdırdı. Soros'un Sarı Yelekliler'i de Paris'i yaktı, yıktı. Eylemler kısa sürede tüm Avrupa'ya yayıldı.
Belçika'da Flaman partisi N-VA, koalisyondan çıktı. İtalyan faşistleri, isyan bayrağı açtı. Londra'da "Biz Avrupalı değiliz" yürüyüşü yapıldı. Avrupa Birliği, temelinden sarsıldı.
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