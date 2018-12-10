Avrupa, NATO'ya karşı kendi ordusunu kurmaya kalktı. Trump, tehdit yağdırdı. Soros'un Sarı Yelekliler'i de Paris'i yaktı, yıktı. Eylemler kısa sürede tüm Avrupa'ya yayıldı.
Belçika'da Flaman partisi N-VA, koalisyondan çıktı. İtalyan faşistleri, isyan bayrağı açtı. Londra'da "Biz Avrupalı değiliz" yürüyüşü yapıldı. Avrupa Birliği, temelinden sarsıldı.
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