Fransa'da polis göstericiyi karnından vurdu! 08 Aralık 2018, Cumartesi

Fransa ve Belçika, Sarı Yelekliler'in protesto gösterileri ile sarsılıyor. Çıkan olaylar sonrası polis şiddeti giderek artıyor. Son olarak Fransız polisinin bir göstericiyi doğrudan karnından hedef alarak vurduğu o anlar kameralara işte böyle yansıdı...