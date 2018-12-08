Fransa ve Belçika, Sarı Yelekliler'in protesto gösterileri ile sarsılıyor. Çıkan olaylar sonrası polis şiddeti giderek artıyor. Son olarak Fransız polisinin bir göstericiyi doğrudan karnından hedef alarak vurduğu o anlar kameralara işte böyle yansıdı...
Fransa'da polis göstericiyi karnından vurdu!08 Aralık 2018, Cumartesi
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