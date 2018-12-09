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  • 09.12.2018 14:05

duyurdu! Emmeanuel Macron açıklama yapacak

Hükümet Sözcüsü Griveaux yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı 'un önümüzdeki hafta önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

Fransa duyurdu! Macron açıklama yapacak

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Fransa Cumhurbaşkanı 'un gelecek hafta çok önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

Cumartesi günü gerçekleşen protestolardan sonra hükümet harekete geçti. 'Sarı Yelekliler' önceki gün Fransa sokaklarında gösteri yapmış ve artan vergileri protesto etmişlerdi.

'AÇIKLAMA GELECEK HAFTA BAŞINDA'
Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, LCI kanalına bir takım açıklamalarda bulundu. Griveaux, Macron'un yapmayı planladığı açıklamanın tam tarihi ve içeriğiyle ilgili kesin bilgi vermekten kaçındı.

Yine de açıklamanın gelecek haftanın başında yapılacağı tahmin ediliyor.

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