1. Dünya Savaşı 'nın sonlanmasının 100. yıl dönümü nedeniyle liderler Paris 'te buluştu. NATO ve dolayısıyla kendisine karşı bu oluşum ise Pentagon'un moralini bozdu.Bu gelişmelerden bir hafta sonra tüm Fransa Macron'un istifası için ayaklandı. 17 Kasım'da başlayan ayaklanmalar dün dördüncü perde ile devam etti. Sokağa çıkmak için bahane ettikleri akaryakıt zammını geri aldıran protestocular buna rağmen Macron'un istifası için Paris'i yakmayı sürdürdü. Binlerce gözaltı yaşanan protestolarda yaralı sayısı yüzlerle anıldı.Olaylar Avrupa Birliği'nin başkenti sayılan Brüksel ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da da hiç olmadığı kadar sertleşti. Göstericilerinson dönemin önemli dizi ve filmleriyle mesajlar vermeleri gözlerden kaçmadı.PARİS'teki olaylar son dönemde popüler olan La Casa de Papel dizisine de göndermede bulundu. Yine bir sistem eleştirisi yapan ve ünlü Çav Bella şarkısıyla akıllarda kalan diziyi kendilerine seçen Fransızlar Çav Bella melodisiyle Macron'u istifaya davet eden şarkılar söyledi.Göstericiler yeni düzen ve başkaldırı temalı bir başka dizi olan Taht Oyunları'nı ( Game of Thrones ) da eylemlerde kullandı. Dizinin en bilindik sözü olan "Kış geliyor" (Winter is coming) ifadesini "Sosyal kış geliyor" diyerek değiştiren protestocular sosyal medya vurgusuyla olayların daha da genişleyeceği mesajı verdi.Sistem eleştirisi ve anaşizmin en büyük temsilcisi kabul edilen Guy Fowkes'ı simgelemesi nedeniyle V for Vendetta filminde kullanılan maskeler diğer sokak olaylarında olduğu gibi Paris'te de sık sık görüldü.Hollanda'daki göstericiler de sarı yeleklerine sarı laleleri ekledi. Zorlukla hükümet kurabilen Başbakan Mark Rutte 'nin istifasını istedi.Abd ile Fransa Paris'te meydan savaşı yaptı. Sarı yelekliler şehri yakıp yıktı. Ateş tüm Avrupa'yı sardı. Avrupa ordusu isteyen Macron'u Soros'un sokağa döktüğü binlerce Fransız köşeye sıkıştırdı. ABD Başkanı Trump attığı twetle her şeyi anlattı.Avrupa Ordusu, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda işe yaramadı. Fakat ABD, yanınızdaydı. İstediğimiz tek şey NATO'da kalmanız. "Trump'ı istiyoruz" naraları atan Fransızlar'ı seviyorum.