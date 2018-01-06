Sayfa sayfa skandal!

ABD Başkanı Donald Trump'ın toplatmak için avukatları aracılığıyla başvuru yaptığı gazeteci Michael Wolff’un kitabı, dün ABD’de piyasaya çıktı... İşte Beyaz Saray’da büyük korkuya neden olan Trump’ın skandalları...
SUUDİ Arabistan Kralı Selman, Haziran ayında Veliath Prens yani kendisinin yerine gelecek kişi olarak yeğeni Muhammed bin Nayef yerine oğlu Muhammed bin Selman'ı atadı. Wolff'un kitaptaki iddiasına göre Trump, bu değişiklikle ilgili "Adamımızı tepeye yerleştirdik" ifadesini kullandı. Kasım ayında Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülke genelinde büyük bir operasyon dalgası başlattı ve yüzlerce prens, iş adamı ve bürokratı gözaltına aldırdı. Bu gözaltı furyasından kısa süre önce ise ekim ayında Trump'ın Ortadoğu konusundaki danışmanı ve damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Washington Post'un haberine göre o dönem Kushner ve Veliaht Prens Muhammed sabahın ilk saatlerine kadar birlikte 'strateji planlamıştı.
Avukatları, ABD BaşkanıDonald Trump'ı kızdırankitabın yayımlanmasınıengellemek için hareketegeçti. Kitabın yayımınındurdurulmaması halindeyayıncı ve yazara hakaretdavası açılacağı uyarısı yapılıyor.
TRUMP, bazı arkadaşlarını ağırladığı zamanlarda skandal planlar yaptı. Adı gizli tutulan arkadaşların kaldığı odaya dinleme cihazı yerleştiren Trump, bunları bir bilgisayara kaydettiriyordu.
BAŞKANLIK seçiminden hemen önce Trump ve yakın çevresinin son ana kadar kazanacağına inanmadığı belirtiliyor. Trump'ın zaferini imkansız olarak yorumlayan Melania Trump'ın seçim sonuçlarının açıklandığı gece üzüntüden ağladığı iddia edildi. WOLFF'A göre Blair buluşmada 'ilginç bir söylenti' paylaştı. İngilizlerin Trump'ın kampanya ekibini gözetlediğini, telefon görüşmelerini ve diğer iletişimlerini dinlediğini ve Trump'ın kendisini bile dinlemiş olabileceklerini söyledi. Trump'ın dinleme ekibi kurduğuna dikkat çekildi.
BAŞKAN Trump'ın odasında bulunan bir televizyona ek olarak iki TV daha istediğini, kapısını kilitleme talebine ise Gizli Servis'in 'Hayır' cevabını verdiği öne sürüldü.
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selmanı ben geçirdim diyor Müslümanı bırakıptta bu gayrimüslime uyan suud selmana yuh olsun
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