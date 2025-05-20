Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hayatını kaybeden arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan hayatını kaybeden arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı mesajı paylaştı (Emine Erdoğan x paylaşımı)

Emine Erdoğan'ın başsağlığı mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"43 yılını Anadolu'nun kadim topraklarına adayan, Kaman-Kalehöyük kazılarının mimarı, ilim ve gönül insanı Dr. Sachihiro Omura'nın vefatından derin bir üzüntü duydum. Kaman'da yeşeren kültürel miras, onun emeğiyle yoğruldu; Türk milletine olan sevgisi, tevazusu ve bilime olan sadakatiyle Türk-Japon halklarının kalplerini birbirine bağladı. Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum. Başta kıymetli eşi Masako Omura olmak üzere, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.