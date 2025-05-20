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Sivas'ta kene can aldı: 1,5 yaşındaki çocuk öldü

Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 14:27
Sivas’ta kene can aldı: 1,5 yaşındaki çocuk öldü

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin Kalebaşı köyünde yaşayan Nilüfer-Süleyman Tütüncü çiftinin çocukları Metehan'ın ensesine kene yapıştı. Ailenin keneyi çıkarmasının ardından Metehan, kısa süre sonra fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ailesi tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metehan, daha sonra yüksek ateş şikayetiyle Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sivas'ta kene can aldı (DHA)Sivas'ta kene can aldı (DHA)

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Metehan bebek, buradan da Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Metehan Tütüncü, bugün, sabah saatlerinde, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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