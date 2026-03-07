CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tedesco’ya yakın markaj: Almanlar ve İtalyanlar menajeri ile temasta!

Tedesco’nun menajerinin 2 Alman ve 1 İtalyan kulübü ile temas halinde olduğu öğrenildi. F.Bahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyan İtalyan çalıştırıcının durumu şimdilik Sarı-Lacivertliler’de soru işareti yaratıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mart 2026
Tedesco’ya yakın markaj: Almanlar ve İtalyanlar menajeri ile temasta!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun geleceği netlik kazanmadı. 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının menajerinin, 2 Alman ve 1 İtalyan kulübü ile temas halinde olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler ile 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan Tedesco, Fenerbahçe'de çıktığı 37 resmi maçta başarılı bir performans sergiledi. Deneyimli hoca, bu maçların 22'sinde galip gelirken, 11'inde beraberlik yaşadı ve 4 kez mağlubiyet aldı. Öne çıkan başarılar arasında Tedesco'nun Fenerbahçe'yi Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla zafere taşıması da bulunuyor.
Ali Koç döneminde göreve getirilen Tedesco, Sadettin Saran başkan olduktan sonra da kulüpte kalmaya devam etme kararı almıştı. Ancak menajerinin Avrupa'daki kulüplerle yürüttüğü temaslar, Sarı-Lacivertli kulüpte büyük soru işaretleri yaratıyor. Tedesco'nun geleceği hem camiada hem de taraftarlar arasında merak konusu olmaya devam ediyor.

KULÜBEYE GERİ DÖNÜYOR
Teknik direktör Domenico Tedesco, yaşadığı rahatsızlığın ardından takıma geri dönüyor. İtalyan çalıştırıcının, Samsunspor ile oynanacak maçta kulübede yer alacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Tedesco, dünkü antrenmanda takımı bizzat çalıştırdı ve oyuncularla saha içi taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli teknik adamın liderliğinde Samsunspor karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail’e atılan füzede dikkat çeken not: Minab’da katledilen kız öğrencilerin anısına
Anneye 168 gün maaş devletten: En az 123 bin 312 TL ödenecek
Demir Kubbe delindi: İran füzeleri Tel Aviv’i vurdu
Küçük yatırımcıyı avladılar: 180 milyonluk vurgun yaptılar
Savaş paniği Dubai’yi vurdu: Yabancılar ülkeyi terk ediyor
CIA-Mossad’ın Zagros planına İran’dan sert uyarı: Her türlü adım askeri karşılık bulur
Gübre fiyatları artıyor: Savaş gıda krizini tetikler mi?
Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi: Devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
ABD-İsrail İran’da yine ilkokul vurdu | Bölgedeki Türk vatandaşları için tahliye planı | Trump’tan koşulsuz teslimiyet şartı
ABD’den İran’daki okul saldırısına ilişkin itiraf gibi açıklama: Sorumlu biz olabiliriz
Kara para işlemleri MASAK’a takılan NEF’in sahibi Erden Timur’un tüm şirketlerine kayyum atandı
İsrail Ali Hamaney suikastının görüntülerini paylaştı: Yerleşke 50 savaş uçağı ile vuruldu
İran’da okul saldırısının anbean görüntüleri: Patlamayla bir öğrenci yere savruldu
Beşiktaş’a Juventus taktiği
İsrail polisinden Türk basınına sansür: A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu 3 saat alıkonuldu
Recep Tayyip Erdoğan AİHL Öğrenci Yurdu’nun temeli atıldı: Eğitime ve gençliğe yatırımdır
Orta Doğu’da sıcak savaş X’te dijital tuzak: 5 milyon sahte hesap aktif hale getirildi
Başkan Erdoğan’dan İran diplomasisi: Meloni ve Bin Selman ile görüştü
Türkiye’nin Nükleer hamlesinde Berat Albayrak imzası: Geri adım atmadı
Türkiye’yi hedef alan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli: Hukuk önünde hesap verecekler
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanı da aralarında: Bahis soruşturmasında cezalar verildi Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanı da aralarında: Bahis soruşturmasında cezalar verildi TÜSİAD’cıların cezası belli oldu: Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası TÜSİAD'cıların cezası belli oldu: Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'a 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası İsrail Ali Hamaney suikastının görüntülerini paylaştı: Yerleşke 50 savaş uçağı ile vuruldu İsrail Ali Hamaney suikastının görüntülerini paylaştı: Yerleşke 50 savaş uçağı ile vuruldu İsrail polisinden Türk basınına sansür: A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu 3 saat alıkonuldu İsrail polisinden Türk basınına sansür: A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu 3 saat alıkonuldu ABD’li Senatör Sanders’tan Netanyahu tepkisi: Yıllardır başkanları İran’la savaşa girmeye zorluyor ABD'li Senatör Sanders'tan Netanyahu tepkisi: Yıllardır başkanları İran'la savaşa girmeye zorluyor