Tedesco’ya yakın markaj: Almanlar ve İtalyanlar menajeri ile temasta!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun geleceği netlik kazanmadı. 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının menajerinin, 2 Alman ve 1 İtalyan kulübü ile temas halinde olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler ile 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan Tedesco, Fenerbahçe'de çıktığı 37 resmi maçta başarılı bir performans sergiledi. Deneyimli hoca, bu maçların 22'sinde galip gelirken, 11'inde beraberlik yaşadı ve 4 kez mağlubiyet aldı. Öne çıkan başarılar arasında Tedesco'nun Fenerbahçe'yi Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla zafere taşıması da bulunuyor.

Ali Koç döneminde göreve getirilen Tedesco, Sadettin Saran başkan olduktan sonra da kulüpte kalmaya devam etme kararı almıştı. Ancak menajerinin Avrupa'daki kulüplerle yürüttüğü temaslar, Sarı-Lacivertli kulüpte büyük soru işaretleri yaratıyor. Tedesco'nun geleceği hem camiada hem de taraftarlar arasında merak konusu olmaya devam ediyor.



KULÜBEYE GERİ DÖNÜYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco, yaşadığı rahatsızlığın ardından takıma geri dönüyor. İtalyan çalıştırıcının, Samsunspor ile oynanacak maçta kulübede yer alacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Tedesco, dünkü antrenmanda takımı bizzat çalıştırdı ve oyuncularla saha içi taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli teknik adamın liderliğinde Samsunspor karşısına çıkmaya hazırlanıyor.