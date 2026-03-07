CANLI YAYIN
Siyahbeyazlılar'ın stratejisi sabırlı oyun: Topu Galatasaray alsın

G.Saray derbisi öncesi taktik ortaya çıktı. Sergen Yalçın’ın oyuncularına, “Topu G.Saray alsın. Maçı biz alalım” dediği öğrenildi. Beşiktaş’ın topu rakibe bırakıp baskı kurarak golü bulmayı hedeflediği ifade edildi.

07 Mart 2026
Süper Lig'de gözler Dolmabahçe'de oynanacak dev derbiye çevrildi. Son haftalarda form grafiğini yükselten Kartal, taraftarı önünde galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.
Ligde oynadığı son üç maçtan 9 puan çıkararak önemli bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta moraller oldukça yüksek. Siyah-Beyazlı ekip, hem ligde çıkışını sürdürmek hem de ezeli rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek istiyor. Kupada da yoluna devam eden Beşiktaş'ta tüm odak noktası dev derbiye çevrilmiş durumda. Karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın ile futbolcular arasında yaşanan dikkat çekici bir detay da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre 53 yaşındaki çalıştırıcı, derbi için özel bir oyun planı hazırladı ve bunu oyuncularıyla paylaştı.

Yalçın'ın takımına verdiği mesajın ise oldukça net olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın oyuncularına, "Topu Galatasaray alsın. Maçı biz alalım" dediği ifade edildi. Bu plan doğrultusunda Beşiktaş'ın topa sahip olma konusunda rakibine alan bırakabileceği, ancak doğru anlarda yapacağı baskı ve hızlı geçişlerle gol bulmayı hedeflediği belirtiliyor.

MORAL DEPOLADI
Edinilen bilgilere göre Teknik Direktör Sergen Yalçın, öğrencilerini derbi öncesi sürekli motive etti. Siyah-Beyazlılar'ın hocasının, oyuncularına "Biz Galatasaray'dan daha iyi bir takımız. Hedefimiz kesinlikle kazanmak" sözleriyle güven aşıladığı öğrenildi.

