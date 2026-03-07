Beşiktaş ile Galatasaray derbide kozlarını paylaşacak

Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk önderliğindeki Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışını etkileyecek dev maç saat 20.00'de başlayacak.



EMİRHAN VE TOURE YOK

KARŞILAŞMAYI Ozan Ergün yönetecek. Sezonun ilk yarısında Rams Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, dev maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak...

Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Ağrıları nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen milli oyuncu Yunus Akgün ile Macar yıldız Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.