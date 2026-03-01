Torreira’dan unutulmaz gece: Hem attı hem attırdı

Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederken Lucas Torreira gösteridği performansla 3 puanın kazanılmasında baş aktör oldu. Uruguaylı oyuncu profesyonel kariyerinde Aralık 2021'in (Fiorentina ve Sassuolo) ardından ikinci kez bir lig maçında hem gol attı, hem de asist gerçekleştirdi. Torreira karşılaşma boyunca 4 kilit pas yaptı. Sarı-Kırmızılı oyuncu 63 pasın 58'inde isabet sağladı. Bir başka deyişle yüzde 92'lik isabetli pas oranı yakaladı. Torreira bir kez ofsayta düştü. Uruguaylı oyuncu 72 kez topla buluşurken galibiyette önemli rol oynadı.



DÜNYANIN EN MUTLUSUYUM

Attığı golden sonra taraftarlara koşan Torreira maç sonrasında dünyanın en mutlusu olduğunu söyledi. Uruguaylı yıldız, "Rakibimiz bizi ilk yarıda çok zorladı. Çok yorgunduk. Juventus'a karşı 2 zor maç oynadık. Her gün çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde, ligde galip gelmemiz için taraftar hep destek oluyor. Bu formayı giyenler arasında dünyanın en mutlu insanı benim" diye konuştu.

Torreira attığı golün ardından ellerini gökyüzüne işte böyle kaldırarak vefat eden annesini andı.