Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil açıklaması: "Eğer yaparsak okulların açılışını eylül ayında öteleyeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Bakan Tekin, katıldığı canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak milli birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirecek faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Tekin, "Ramazan da bizim kültürümüzde bahsettiğimiz işlevler açısından önemli rolü olan bir değer. Biz bu sebepten sıra dışı, kural dışı, mevzuat dışı şeylerin yapılmasını da engelleyecek biçimde bir genelge hazırladık. Genelgede bu bahsettiğim çerçeveye vurgu yaptık. Yani anayasamızdan, Milli Eğitim Temel Kanunumuzdan, Milli Eğitim Bakanlığının öğretim programlarından referansla ramazan ayının bu anlamda bir dizi etkinlikle farkındalık oluşturabilecek bir imkan olduğunu öğretmenlerimize, okullarımıza, idarecilerimize duyurduk."dedi.

Genelgede gönüllülük ve mahremiyeti esas aldıklarını bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bizim genelgemizin yayınlanmasına müteakip 168 kişi o gün itibarıyla bir bildiri yayınladı. Bu bildiri benim açımdan bir Bakan, bir akademisyen, bir siyaset bilimci olarak asla kabul edemeyeceğim tanımlamaları bünyesinde barındırıyor. Birincisi, biz milli birlikten ve beraberlikten bahsederken, yaptıklarımızın 'Talibanlaştırma' olarak yorumlanması. Bunu yapanları gerici, azgın bir sapkınlık gibi tanımlıyor.

Bu bildiriyi yayınlamanın kendileri açısından demokratik bir hak olduğunu söylüyorlar. Ben de saygı duyuyorum. Bunu bir demokratik hak olarak görüyorsanız, demokratik hukuk devleti prensipleri içerisinde burada beni rahatsız eden şeyleri yargıya taşımak benim açımdan da demokratik bir hak. Ben suç duyurusunda bulundum bahsi geçen ifadelerden dolayı. Bu ifadeler yani 'Talibanlaştırma', 'Trump'ın ipine sarılma', 'gerici azınlık', 'sapkınlık', kabul edilebilir değil. Ben genelgeyi hazırlayan Bakan olarak, genelge hükümlerine göre okullarımızda etkinlik yapan öğrencilerimiz, velileri, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz hepsi zan altında bırakılıyor."