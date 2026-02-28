Derbi öncesi 3 puan keyfi! Galatasaray - Alanyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

ASLAN'IN İLK 11'İ Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı. Sarı-kırmızılı ekipte yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga ve Mario Lemina yer aldı.

3 YILDIZ DİNLENDİRİLDİ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile oynanan ve 120 dakikaya uzayan karşılaşmanın ardından kadroda değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, İtalyan ekibine karşı ilk 11'de görev verdiği bazı isimleri bu kez kulübeye çekti. Buruk, Juventus maçında ilk 11'de forma verdiği Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ve Mario Lemina'yı yedekler arasında değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımda ağrısı bulunan Roland Sallai ise maç kadrosunda yer almadı. Bu değişikliklerle birlikte Galatasaray'da Alanyaspor karşısında daha farklı bir ilk 11 sahaya çıktı.

LİDER GALATASARAY RAMS PARK'TA SAHAYA ÇIKTI Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, Alanyaspor karşısına lider unvanıyla çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan haftalarda ortaya koyduğu istikrarlı performansla 55 puana ulaşırken, taraftarı önünde yeni bir galibiyet hedefiyle mücadeleye başladı.

VICTOR OSIMHEN İÇİN ÖZEL PANKART Galatasaray taraftarı, kuzey tribününde Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için özel bir pankart açtı. Taraftarların hazırladığı pankartta İngilizce olarak, "Biz aileyiz ve aile her şeydir" ifadesi yer aldı.