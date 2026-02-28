Derbi öncesi 3 puan keyfi! Galatasaray - Alanyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Alanyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, ilk yarısında zorlandığı randevudan 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. İşte yaşananlar...
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Park'ta Alanyaspor'u ağırlıyor ve 55 puanla lider durumda.
- Sacha Boey 45+2. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahası içinden yaptığı vuruşla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
- Teknik Direktör Okan Buruk, Juventus maçına göre kadrosunda 4 değişiklik yaparak Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ve Mario Lemina'yı yedek bıraktı.
- Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen için 'Biz aileyiz ve aile her şeydir' yazılı özel pankart açtı.
- Tribünlerde şampiyonluk mesajları içeren pankartlar açıldı.
Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Sarı kırmızılıların gollerini Sacha Boey, Lucas Torreira ve Victor Osimhen kaydetti.
Cimbom, Beşiktaş derbisi öncesinde puan kaybı yaşamazken bir sonraki maçında ise bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile Antalya'da karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Ruan'ın pasında topla buluşan Hwang Ui-jo'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
22. dakikada Torreira, Sane ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içinde pasını Boey'e aktardı. Bu oyununun, penaltı noktasından yaptığı vuruşta top ağlara gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt nedeniyle iptal edildi.
31. dakikada Eren Elmalı'nın pasında rakibini geçen Barış Alper Yılmaz sol kanattan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta vuruşta kaleci Victor'un müdahalesinin ardından direğe de çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
39. dakikada orta sahada topu önünde bulan Hwang Ui-jo'nun, uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın da müdahalesiyle üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
45+2. dakikada Torreira'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boey'in sağ çaprazdan uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
BURUK'TAN 4 DOKUNUŞ
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Juventus karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 23 maçta elde ettiği 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 55 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, RAMS Park'ta taraftarı önünde sahaya çıktı.
ASLAN'IN İLK 11'İ
Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.
Sarı-kırmızılı ekipte yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga ve Mario Lemina yer aldı.
3 YILDIZ DİNLENDİRİLDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile oynanan ve 120 dakikaya uzayan karşılaşmanın ardından kadroda değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, İtalyan ekibine karşı ilk 11'de görev verdiği bazı isimleri bu kez kulübeye çekti.
Buruk, Juventus maçında ilk 11'de forma verdiği Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ve Mario Lemina'yı yedekler arasında değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımda ağrısı bulunan Roland Sallai ise maç kadrosunda yer almadı. Bu değişikliklerle birlikte Galatasaray'da Alanyaspor karşısında daha farklı bir ilk 11 sahaya çıktı.
LİDER GALATASARAY RAMS PARK'TA SAHAYA ÇIKTI
Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, Alanyaspor karşısına lider unvanıyla çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan haftalarda ortaya koyduğu istikrarlı performansla 55 puana ulaşırken, taraftarı önünde yeni bir galibiyet hedefiyle mücadeleye başladı.
VICTOR OSIMHEN İÇİN ÖZEL PANKART
Galatasaray taraftarı, kuzey tribününde Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için özel bir pankart açtı. Taraftarların hazırladığı pankartta İngilizce olarak, "Biz aileyiz ve aile her şeydir" ifadesi yer aldı.
TRİBÜNLERDEN ŞAMPİYONLUK MESAJI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Alanyaspor maçı öncesinde şampiyonluk inançlarını yansıtan pankartlarla tribünlerde yerini aldı. Karşılaşma öncesinde açılan pankartlarda, "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin", "Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız", "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" ve "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" ifadeleri dikkat çekti.