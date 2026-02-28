ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Trump ve Netanyahu telefonda görüştü
İsrail ve ABD İran'ı vuruyor. İsrail-ABD ortak saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmahan'ı hedef aldı. ABD İsrail ile ortak operasyon düzenlediklerini açıklarken İran misilleme atışlarına başladı. ABD üsleri de hedef alındı. İsrailli yetkililer, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer askeri liderlere saldırı düzenlendiğini iddia ediyor. İsrail operasyonun adını "Kükreyen Aslan" olarak duyururken İran ise misilleme operasyonunu "Hayberin Fethi" olarak adlandırdı. Saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Trump ve Netanyahu telefonda görüşürken Kuveyt Havalimanı İran füzeleri ile vuruldu. Bölgeden son gelişmeler Takvim.com.tr'de...
İsrail ve ABD İran'a resmen savaş açtı. Ortak saldırılarda İran'ın 5 ayrı kenti hedef alındı. İran ise İsrail kentlerinin yanı sıra bölge ülkelerindeki ABD üslerine misilleme atışlarına başladı.İsrail ordusu İran'a yönelik saldırıdan görüntü paylaştı
İsrail operasyonun adını "Kükreyen Aslan" olarak duyururken İran ise misilleme operasyonunu "Hayberin Fethi" olarak adlandırdı.
CANLI ANLATIM
KUVEYT HAVALİMANI VURULDU
Kuveyt'teki Uluslararası Havalimanı, İran kamikaze İHA'ları tarafından vuruldu.
TRUMP VE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü.
Trump, gece boyunca Mar-a-Lago'da ulusal güvenlik ekibi kurmaylarıyla birlikte durumu takip etti.
ABD Başkanı, Başbakan Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump ve ulusal güvenlik ekibi, gün boyunca durumu yakından takip etmeye devam edecek
İRAN HAVA SAHASININ KAPATILMA SÜRESİNİ UZATTI
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, ülke hava sahasının iç ve uluslararası uçuşlara ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan İhvan, saat 16.00'ya kadar kapatılan hava sahasının uzatıldığına ilişkin açıklama yaptı.
İhvan, sabah saldırılar başladığında, hava sahasının 6 saat kapatıldığını, saat 16.00 itibarıyla bu sürenin bir sonraki duyuruya kadar uzatıldığını kaydetti.
İSRAİL: İRAN'A GENİŞ ÇAPLI SALDIRIYI TAMAMLADIK
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın stratejik hava savunma sistemlerine yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarının tamamlandığını açıkladı.
İSRAİL ORDUSU İRAN’DAN 11’İNCİ DALGA FÜZE SALDIRISININ BAŞLADIĞINI DUYURDU
İsrail ordusu, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak yaptığı 11'inci dalga füze saldırısını başladığını açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.
Hava savunma sistemlerinin 11'inci dalga saldırı kapsamında ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halkın cep telefonlarına talimatlar gönderildiği ve bu talimatlara uyulması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarmların devreye girdiği belirtildi.
"BUGÜN ATTIĞIMIZ FÜZELER STOKLARIMIZIN EN DİBİNDEKİLERDİ"
Devrim Muhafızları Generali ABD'yi açıkça tehdit etti ve "Trump bilmelidir ki bugün attığımız füzeler stoklarımızın en dibindekilerdi. Yakında daha önce hiç görmediğiniz silahları çıkaracağız."şeklinde konuştu.
ERAKÇİ: SALDIRGANLARA GEREKLİ DERS VERİLECEK
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ABD ve İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. İran'ın savaşa hazır olduğunu işaret eden Erakçi şöyle konuştu:
"Netanyahu ve Trump'ın İran'a açtığı savaş hiçbir şekilde kışkırtılmamış, tamamen yasa dışı ve gayrimeşrudur. Trump, 'Önce Amerika' ilkesini 'Önce İsrail'e dönüştürdü; bu da her zaman 'En Son Amerika' anlamına gelir. Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz bu güne hazırdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir."
İRAN'DAKİ İLKOKULDA CAN KAYBI ARTIYOR
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 51'e yükseldiği belirtildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nı hedef alan ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 51 kız öğrenci yaşamını yitirdi.
Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.
TÜRKİYE DEVREDE
Dışişleri Kaynakları: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgemizde bugün yaşanan gelişmeler ele alınmış ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.
İSRAİL'İN VURDUĞU OKULDAN İLK GÖRÜNTÜLER
İsrail İran'da bir ilkokulu vurdu. Bölgeden ilk görüntüler geldi.
ABD-İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 40'a yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"na ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 40 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.
Radmehr, Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokulun hedef alındığını ve saldırıda son olarak 24 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
İRAN'DAN BİR DALGA MİSİLLEME DAHA
İsrail ordusu, sabah saatlerinde saldırılar başlattıkları İran'dan yeni "misilleme dalgası" başlatıldığını duyurdu
Ordudan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e füze fırlatıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin pek çok bölgesinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri imha etmek üzere harekete geçtiğini belirten açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyması istendi.
İsrail’de İç Cephe Komutanlığının cep telefonlarına gönderdiği sesli uyarı mesajında halktan sığınaklara girmesi istendi.
24 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD-İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 24'e yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"na ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 24 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA, Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokulun hedef alındığını ve saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
"TAHRAN'I TERK EDİN"
İran Ulusal Güvenlik Konseyi İran vatandaşlarına saldırılardan korunmak için Tahran'ı ve bazı şehirleri terk etme uyarısında bulundu.
İSRAİL FÜZESİ İLKOKULU VURDU
İran'ın devlet haber ajansı IRNA, İsrail'in İran'ın güneyindeki Hormozgan eyaletinde bulunan Minab şehrindeki bir kız ilkokuluna saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, beş öğrencinin öldürüldüğü belirtildi.
HAMANEY VE PEZEŞKİYAN İDDİASI
İsrailli yetkililer, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer askeri liderlere saldırı düzenlendiğini iddia ediyor.
İRAN ABD ÜSLERİNİ VURUYOR
İran ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık ABD üslerini vuruyor.
Fars haber ajansına göre İran'ın hedef aldığı ülkeler ve ABD üsleri şu şekilde:
Katar'daki El-Udeid Hava Üssü
Kuveyt'teki El-Salem Hava Üssü
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al-Dhafra Hava Üssü
Bahreyn'deki beşinci ABD üssü
BAHREYN'DE ABD ÜSSÜ ALARMI
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, siren sisteminin aktive edildiğini açıkladı.
ABD'nin Bayreyn'de askeri üssü bulunuyor.
ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, Bahreyn üzerinde füze/İHA tehditlerine ilişkin medya haberlerine dair gerekçe vatandaşlarını evlerinde kalmaya çağırdı.
PEZEŞKİYAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
İran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İRAN'DAN CELİLE'YE İSABET
İran'ın İsrail'e misilleme için gönderdiği bir füze Celile kentine düştü. İran Devrim Muhafızları İsrail'e yönelik hava ve denizaltı saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.
NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA
Netanyahu sığınaktaki toplantıdan sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı ve "İsrail ve ABD, İran'daki terör rejiminin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için bir operasyon başlattı ABD ve İsrail operasyonu, İran halkının "kaderini kendi ellerine alması" için koşulları meydana getirecek. İran'ın nükleer silahla donanmasına izin verilmemeli" dedi.
NETANYAHU'DAN SIĞINAKTA TOPLANTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran'a başlattıkları saldırılar sonrası güvenlik kurmaylarıyla sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.
Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplantı yaptığı belirtildi.
Söz konusu toplantıda ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların ele alındığı bildirildi.
İSRAİL'DEN GENELKURBAY BAŞKANI İDDİASI
İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını öne sürdü.
Kanal 12 televizyonu, bir güvenlik kaynağına dayandırarak, İran'a saldırıların birkaç gün süreceğini aktardı.
İran’a yönelik saldırıların, "rejime ait hedefler ve askeri noktalara" yoğunlaştığı öne sürülen ve tüm üst düzey İran liderlerinin de hedefte olduğu belirtilen haberde, İran Genelkurmay Başkanı Musevi'nin de hedef alındığı iddia edildi.
İSRAİL'DE ALARM: HASTANELER YERALTINA TAŞINIYOR
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken İsrail Sağlık Bakanlığı İsrail'deki tüm hastanelerin en yüksek alarm seviyesinde çalışması ve korunaklı, yer altı tesislerine taşınması talimatı verdiğini açıkladı.
İRAN DA DUYURDU: HAMANEY'İN KONUTUNA SALDIRI
İran haber ajansları, İsrail-ABD saldırılarının İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutu ve ayrıca cumhurbaşkanlığı sarayını hedef aldığını belirtti.
TEL AVİV'DEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'den de dumanlar yükselmeye başladı.
TRUMP: BÜYÜK BİR OPERASYON BAŞLATTIK
İran'a saldırının ardından Trump açıklama yaptı. Trump, "İran'a büyük bir operasyon başlattık" dedi. İran'ı açıkça tehdit eden Trump İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." diye konuştu.
ABD RESMEN DUYURDU
ABD'li bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İran'a karşı hava ve deniz yoluyla saldırılar düzenlendiğini söyledi. CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili ise saldırıların sadece askeri hedeflerle sınırlı olduğunu söyledi.
"MİSİLLEME YAPACAĞIZ"
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.
5 AYRI ŞEHİR VURULDU
İsrail-ABD ortak saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmahan'ı hedef aldı.
İSRAİL'DEN CUMHURBAŞKANLIĞI VE HAMANEY İDDİASI
İsrail basını "doğruluğu teyit edilmemiş habere göre hedeflerden biri İran cumhurbaşkanlığı tesisi" olduğunu iddia etti. Açıklamada ayrıca, saldırıların İran'ın İsrail'e saldırabileceği noktaların ve Hamaney'in bulunduğu bölgenin hedef aldığı belirtildi. İran ise Hamaney'in güvenli bölgeye götürüldüğünü belirtti.
ABD İLE ORTAK SALDIRI
İsrail'in Channel 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli bir güvenlik kaynağı, İran'da devam eden saldırının ABD-İsrail ortak operasyonu olduğunu söyledi.
TAHRAN'DA PATLAMALAR DEVAM EDİYOR
İsrail İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılara devam ederken bölgeden ise dumanlar yükseliyor.
İSRAİL'DE MİSİLLEME ALARMI
İsrail'de İran'ın olası misillemesine karşı alarm durumuna geçildi. İsrail ordusu, ülke genelinde okulların kapatıldığını, halka evden çalışmalarının söylendiğini, kamuya açık toplanmaların yasaklandığını duyurdu.
İSRAİL İRAN'A SALDIRDI
İsrail Savunma Bakanı İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Reuters'ın bildirdiğine göre İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tel Aviv'in İran'a karşı "önleyici bir saldırı başlattığını" bildirdi.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Tam olarak hangi noktanın vurulduğu bilinmezken bölgeden dumanlar yükseldiği bildirildi.