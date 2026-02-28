ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Trump ve Netanyahu telefonda görüştü

ERAKÇİ: SALDIRGANLARA GEREKLİ DERS VERİLECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ABD ve İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. İran'ın savaşa hazır olduğunu işaret eden Erakçi şöyle konuştu:

"Netanyahu ve Trump'ın İran'a açtığı savaş hiçbir şekilde kışkırtılmamış, tamamen yasa dışı ve gayrimeşrudur. Trump, 'Önce Amerika' ilkesini 'Önce İsrail'e dönüştürdü; bu da her zaman 'En Son Amerika' anlamına gelir. Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz bu güne hazırdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir."