Başkan Erdoğan iftar sonrası İstanbul'da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da gerçekleştirilen iftar programının ardından Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.