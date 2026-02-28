Başkan Erdoğan iftar sonrası İstanbul'da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iftar programının ardından Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.
