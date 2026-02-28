AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı: Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı'na katıldı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
ABD/İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
Komşumuz İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. Uzun bir süredir anlaşmazlıkların diyalog yoluyla müzakere masasında çözülmesi için çok ciddi emek verdik. İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etme yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz. Her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik İran'ın füze ve drone saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz.
Hudut güvenliğimiz açısından bir sorunumuz yok.
