Orta Doğu’daki gerilim döviz kurunu vurdu: 28 Şubat Dolar, Euro ve altın fiyatları
Küresel piyasalarda tansiyon yeniden yükselirken, döviz kurlarındaki dalgalanma hız kesmeden sürüyor. Sert hareketlerle başlayan piyasalarda dolar 43,91 liradan, euro ise 51,91 TL seviyelerinden alıcı buluyor.
Hızlı Özet Göster
- 28 Şubat'ta dolar 43,91 TL alış ve 43,94 TL satış fiyatından, euro 51,91 TL alış ve 51,98 TL satış fiyatından işlem görüyor.
- İsrail ile İran arasındaki savaş ve jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışı kur üzerinde baskı oluşturuyor.
- Uluslararası piyasalarda ons altın 5.185 dolar seviyesinde istikrar kazanırken, yurt içinde gram altın 7.330 TL bandında işlem görüyor.
- ABD tahvil getirilerindeki hareketlilik ve dolar endeksindeki güçlenme altın fiyatları üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor.
- Sterlin 59,18 TL alış ve 59,31 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında patlak veren savaşın yarattığı jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken kur üzerindeki baskıyı da derinleştiriyor. İşte 28 Şubat güncel dolar ve euro kuru…
1 DOLAR KAÇ TL?
Doları: 43,91 (Alış) - 43,94 (Satış)
EURO NE KADAR OLDU?
Euro: 51,91 (Alış) - 51,98 (Satış)
STERLİN NE KADAR?
Sterlin: 59,18 (Alış) - 59,31 (Satış)
KÜRESEL RİSKLER PİYASAYI BASKILIYOR
28 Şubat 2026 Cumartesi günü altın piyasasında yatay bir görünüm öne çıkıyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalanan fiyatlar, haftanın son işlem gününde dengelenme eğilimi gösteriyor.
Uluslararası piyasalarda ons altın, önceki seansta kaydedilen yüzde 0,4'lük artışın ardından 5.185 dolar seviyesinde istikrar kazandı. ABD tahvil getirilerindeki hareketlilik ve dolar endeksindeki güçlenme, değerli metal üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim ile Pakistan-Afganistan hattındaki çatışmalar, yatırımcıların temkinli duruş sergilemesine neden oluyor.
Yurt içinde ise gram altın 7.330 lira bandında işlem görüyor. Küresel fiyatlamalara paralel seyreden gram altın, döviz kurundaki hareketlerden de etkileniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Gram Altın
Alış: 7.330,11 TL
Satış: 7.330,90 TL
Ons Altın
Alış: 5.191,80 dolar
Satış: 5.192,86 dolar
Piyasalarda gözler, önümüzdeki süreçte ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yönün yanı sıra jeopolitik gelişmelerin seyrine çevrilmiş durumda.