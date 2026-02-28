Orta Doğu’daki gerilim döviz kurunu vurdu: 28 Şubat Dolar, Euro ve altın fiyatları

STERLİN NE KADAR?

Uluslararası piyasalarda ons altın, önceki seansta kaydedilen yüzde 0,4'lük artışın ardından 5.185 dolar seviyesinde istikrar kazandı. ABD tahvil getirilerindeki hareketlilik ve dolar endeksindeki güçlenme, değerli metal üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim ile Pakistan-Afganistan hattındaki çatışmalar, yatırımcıların temkinli duruş sergilemesine neden oluyor.

Yurt içinde ise gram altın 7.330 lira bandında işlem görüyor. Küresel fiyatlamalara paralel seyreden gram altın, döviz kurundaki hareketlerden de etkileniyor.