Rabia Karaca ek ifadesinde anlattı: Skandal partilerdeki 3 kural ortaya çıktı

CHP'li İBB'ye yönelik soruşturmada firari olan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun 'eski sevgilisi' olduğunu öne süren Rabia Karaca, uyuşturucudan tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalandı. Geçen ay serbest bırakıldı. Karaca, daha önce Gülibrahimoğlu ile ilgili verdiği ifadede "İki sene aşk yaşadım Murat'la. O jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum. Kendisi İBB'den yüksek miktarlarda para kazanıyordu. Bu paralar ile beni ve arkadaşlarımı, özel uçaklarda gezdirip lüks eşyalar alarak kandırdı" demişti.

Fotoğraf Takvim'den alınmıştır



REZİDANSTA REZİL DANS

Karaca, bir süre önce savcılığa ek ifade verdi. Uyuşturucu partilerinin rezil kurallarını tek tek anlattı. "Ben, Melisa Ş. ve Nurcihan K., Aykut Tarakçıoğlu'nun Zorlu Center'daki rezidansına gittik. İçeride acı çektiren materyallervardı. Birinci kural buraya uyuşturucu madde kullanmayan giremezdi. İkinci kural ise herkesin çıplak olmasıydı. Üçüncü kural ise kadınların sürekli beraber öpüşmesiydi. Ben üçüncü kuralı yapmadım. Masanın üzerinde çok fazla miktarda kokain vardı. Fuhuş ve uyuşturucu partisi bittikten sonra bana 9 bin dolar verdi" diyerek sapıklıkları deşifre etti.