Rabia Karaca ek ifadesinde anlattı: Skandal partilerdeki 3 kural ortaya çıktı
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ile ilişki yaşadığını öne süren Rabia Karaca, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak geçtiğimiz ay tahliye edildi. Karaca’nın savcılığa verdiği ek ifadede, İstanbul’daki bir rezidansta düzenlendiğini iddia ettiği uyuşturucu içerikli partilere katıldığını, söz konusu ortamlarda uyuşturucu kullanımının zorunlu tutulduğunu, katılımcılara yönelik çeşitli kurallar uygulandığını ve organizasyon sonrası kendisine para verildiğini öne sürdüğü öğrenildi.
CHP'li İBB'ye yönelik soruşturmada firari olan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun 'eski sevgilisi' olduğunu öne süren Rabia Karaca, uyuşturucudan tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalandı. Geçen ay serbest bırakıldı. Karaca, daha önce Gülibrahimoğlu ile ilgili verdiği ifadede "İki sene aşk yaşadım Murat'la. O jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum. Kendisi İBB'den yüksek miktarlarda para kazanıyordu. Bu paralar ile beni ve arkadaşlarımı, özel uçaklarda gezdirip lüks eşyalar alarak kandırdı"demişti.
REZİDANSTA REZİL DANS
Karaca, bir süre önce savcılığa ek ifade verdi. Uyuşturucu partilerinin rezil kurallarını tek tek anlattı. "Ben, Melisa Ş. ve Nurcihan K., Aykut Tarakçıoğlu'nun Zorlu Center'daki rezidansına gittik. İçeride acı çektiren materyallervardı. Birinci kural buraya uyuşturucu madde kullanmayan giremezdi. İkinci kural ise herkesin çıplak olmasıydı. Üçüncü kural ise kadınların sürekli beraber öpüşmesiydi. Ben üçüncü kuralı yapmadım. Masanın üzerinde çok fazla miktarda kokain vardı. Fuhuş ve uyuşturucu partisi bittikten sonra bana 9 bin dolar verdi" diyerek sapıklıkları deşifre etti.