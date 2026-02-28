Kartal seriyi 13 maça çıkardı! Kocaelispor - Beşiktaş: 0-1 | MAÇ SONUCU

Teknik direktör Selçuk İnan, geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyete göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Petkovic'in yerine Serdar Dursun görev alırken, kart cezalısı Haidara'nın yokluğunda Dijksteel sahaya çıktı. Selçuk İnan ayrıca Rivas'ın yerine Keita'yı tercih ederken, ileri uçta ise Churlinov'un yerine Tayfur Bingöl'e forma verdi.

CANDAN DUMANLI UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde, vefat eden A Milli Takım ile MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu ve teknik direktörü Candan Dumanlı için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maç öncesindeki bu anma, stadyumda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Takımlar ayrıca sahaya "1-7 Mart Yeşilay Haftası" ve "Geleceğin garantisi vergilerinizdir. Vergi Haftası kutlu olsun" pankartlarıyla çıktı.