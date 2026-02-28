Hürmüz’de kritik gelişme: İran’ın gemi geçişlerini durdurduğu iddia edildi

KÜRESEL ENERJİ ARZININ KİLİT NOKTASI

Basra Körfezi'nin çıkışında yer alan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden küresel piyasalara bağlayan en kritik geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor.

Dünya günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen, günde yaklaşık 20 milyon varil petrol bu dar su yolundan taşınıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran petrolünün önemli bölümü ile Katar'ın tüm LNG ihracatı bu güzergâh üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılıyor. Sevkiyatların büyük kısmı Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Asya ülkelerine yöneliyor.

BOĞAZDA FİİLİ KAPANMA HENÜZ DOĞRULANMADI

İran'ın geçmişte dile getirdiği tehditlere rağmen, mevcut durumda Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğinin tamamen durduğunu doğrulayan resmi bir gelişme bulunmuyor. Ancak artan askeri gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle bölgedeki ticari hareketlilik yakından izleniyor.