Hürmüz’de kritik gelişme: İran’ın gemi geçişlerini durdurduğu iddia edildi
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığına ilişkin iddialar küresel piyasalarda endişe yaratırken, bölgede artan askeri hareketlilik ve güvenlik uyarıları deniz trafiğinde risk algısını yükseltti. İran kaynaklı haberlerde boğazın “fiilen kapatıldığı” öne sürülse de Tahran’dan resmi teyit gelmezken, İngiltere Deniz Ticaret Örgütü elektronik karışma ve seyrüsefer güvenliği konusunda gemileri uyardı; enerji arzının kritik geçiş noktası olan bölgede bazı tanker ve ticari gemilerin rota değiştirdiği bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarını gerekçe göstererek dünya enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine kapattığı yönünde iddialar gündeme geldi. İran basınında yer alan haberlerde, bölgede artan güvenlik riski nedeniyle deniz ulaşımına yönelik uyarılar yapıldığı ve petrol sevkiyat rotalarına erişimin sınırlandığı öne sürüldü.
FİİLEN KAPATILDI İDDİASI
İran medyasında yayımlanan haberlerde, petrol tankerleri ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerinin durdurulmasıyla boğazın "fiilen" kapatıldığı iddia edildi.
Uluslararası basında ise bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisine dayandırılan haberlerde, İran Devrim Muhafızları'nın boğazı kullanmak isteyen gemilere "Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor." mesajı ilettiği aktarıldı.
Buna karşın Tahran yönetimi tarafından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İNGİLTERE'DEN DENİZCİLERE KRİTİK UYARI
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), yayımladığı güvenlik bildiriminde bölgede "önemli ölçüde" askeri hareketlilik yaşandığını duyurdu. Açıklamada, gemilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) başta olmak üzere seyir ve haberleşme sistemlerinde elektronik karışma ve parazit riskine karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
UKMTO, Basra Körfezi'nde faaliyet gösteren gemilerden, VHF Kanal 16 üzerinden yapılan yayınlarda Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına ilişkin iddialara dair birden fazla rapor alındığını açıkladı.
Ancak söz konusu iddiaların şu aşamada doğrulanamadığı vurgulanarak, VHF Kanal 16 üzerinden yapılan açıklamaların hukuki bağlayıcılığı bulunmadığı ve uluslararası hukuk açısından seyrüseferi kısıtlayan bir durum oluşturmadığı kaydedildi.
BAZI GEMİLER ROTA DEĞİŞTİRDİ
Kuruluş, gemilere seyrüsefer sırasında azami dikkat göstermeleri çağrısında bulundu. Bölgede ticari deniz trafiği büyük ölçüde sürerken, bazı konteyner gemilerinin Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde U dönüşü yaptığı, bazı ticari gemilerin ise Körfez açıklarında beklemeye geçtiği gözlemlendi.
KÜRESEL ENERJİ ARZININ KİLİT NOKTASI
Basra Körfezi'nin çıkışında yer alan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden küresel piyasalara bağlayan en kritik geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor.
Dünya günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen, günde yaklaşık 20 milyon varil petrol bu dar su yolundan taşınıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran petrolünün önemli bölümü ile Katar'ın tüm LNG ihracatı bu güzergâh üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılıyor. Sevkiyatların büyük kısmı Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Asya ülkelerine yöneliyor.
BOĞAZDA FİİLİ KAPANMA HENÜZ DOĞRULANMADI
İran'ın geçmişte dile getirdiği tehditlere rağmen, mevcut durumda Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğinin tamamen durduğunu doğrulayan resmi bir gelişme bulunmuyor. Ancak artan askeri gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle bölgedeki ticari hareketlilik yakından izleniyor.