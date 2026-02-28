ABD ve İsrail’in İran saldırısı sonrası Türkiye'den arabulucuk teklifi: Gerekli desteği vermeye hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada, taraflara saldırılara bir an önce son verme çağrısı yapılarak, bölgede gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin, uluslararası hukuka bağlılık ve sivillerin korunması ilkesini öncelik olarak gördüğüne dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuka aykırı eylemler ve sivilleri hedef alan saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü girişimden derin kaygı duyulduğunu belirterek, şiddetin tırmanmasına yol açabilecek kışkırtmaların kınandığını bildirdi.

Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.