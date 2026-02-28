İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Trump'ı aradı: Masadaki kitap detayı dikkat çekti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, Netanyahu'nun ofisi tarafından paylaşılan bir fotoğrafla kamuoyuna duyuruldu. Ancak karede dikkat çeken bir detay ise Netanyahu'nun önünde duran "Allies at War" (Savaşta Müttefikler) isimli kitap.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, iki ülke İran'a saldırı başlattıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.
NETANYAHU TRUMP'I ARADI
AFP'nin haberine göre bölgede tansiyon dinmezken İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.
Netanyahu'nun telefonda konuşurken çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte yapılan açıklamada ,"Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmede"denildi.
MASADAKİ KİTAP DİKKAT ÇEKTİ
Paylaşılan karede, masanın üzerinde duran kitap dikkat çekti. Netanyahu'nun önünde, haritaların ve notların hemen yanı başında duran kitabın, Simon Berthon ve Joanna Potts tarafından kaleme alınan "Allies at War" (Savaşta Müttefikler)olduğu görüldü.