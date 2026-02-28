İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Trump'ı aradı: Masadaki kitap detayı dikkat çekti

Fotoğrafta masanın üzerinde duran Simon Berthon ve Joanna Potts imzalı "Allies at War" (Savaşta Müttefikler) adlı kitap dikkat çekti.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Netanyahu'nun telefonda konuşurken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'a saldırı başlatılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, iki ülke İran'a saldırı başlattıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

NETANYAHU TRUMP'I ARADI

AFP'nin haberine göre bölgede tansiyon dinmezken İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Netanyahu'nun telefonda konuşurken çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte yapılan açıklamada ,"Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmede"denildi.

MASADAKİ KİTAP DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan karede, masanın üzerinde duran kitap dikkat çekti. Netanyahu'nun önünde, haritaların ve notların hemen yanı başında duran kitabın, Simon Berthon ve Joanna Potts tarafından kaleme alınan "Allies at War" (Savaşta Müttefikler)olduğu görüldü.