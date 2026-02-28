Ömer Kutluay'ın sağlık durumu nasıl? Demet Şener'den hasret dolu açıklama: "Oturup ağlıyorum"
Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'dan kötü haber geldi. Ayak bileğinden sakatlanan genç yeteneğin son durumu belli olurken, Yeniköy'de görüntülenen anne Şener’in açıklamaları dikkat çekti.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile Türkiye güzeli manken Demet Şener, 2005 yılında hayatlarını birleştirmiş; bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evlat sahibi olmuşlardı. Ancak 13 yıl süren beraberliğin ardından çift, 2018 yılında yollarını ayırmıştı.
Bugünlerde çocuklarının başarısıyla gündeme gelen ikilinin oğlu Ömer Kutluay, talihsiz bir kaza yaşadı. İki sezondur Real Madrid Baloncesto altyapısında ter döken Ömer Kutluay, U22 Ligi mücadelesinde sakatlandı.
5-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Genç yıldızın sağlık durumu ve sahalara dönüş tarihi belli oldu. Yapılan kontrollerin ardından ayak bileğinden sakatlandığı öğrenilen genç oyuncunun, yaklaşık 5-6 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
EVLAT HASRETİ: "BİR AN ÖNCE YANIMA GELSİNLER İSTİYORUM"
Öte yandan annesi Demet Şener, önceki gün Yeniköy'de otomobiliyle seyir halindeyken objektiflere yansıdı. Yurt dışında eğitim ve spor hayatına devam eden çocukları İrem ve Ömer'den hasretle söz eden Şener, şu ifadeleri kullandı:
Bir an önce yanıma gelsinler istiyorum. En çok birlikte olmayı özlüyoruz. Ömer çok gelemiyor, ben üç haftada bir yanına gidiyorum. Bazen çok özlüyorum, oturup ağlıyorum. Bir anı görüyorum, çocukluk fotoğraflarına bakıyorum
"BİZDEN DAHA İYİ YERLERDE OLSUNLAR"
Oğlunun hem Milli Takım hem de Real Madrid forması giymesinden büyük gurur duyduğunu vurgulayan Şener, "Çocuklarımızın bizden çok daha iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Bir anne babanın isteyebileceği en güzel şey bu" diyerek sözlerini noktaladı.
KUTLUAY KARDEŞLERİN GURUR TABLOSU
Yılların ne kadar hızlı geçtiği, Ömer ve İrem'in son halleriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Küçük yaşta babalarının maçlarında tribünleri süsleyen kardeşler, artık birer genç oldu.
Ömer Kutluay:Dünya devi Real Madrid'in basketbol altyapısına transfer olarak babasının izinden ancak kendi kulvarında emin adımlarla ilerliyor.
İrem Kutluay: İngiltere'deki University of Exeter'da üniversite eğitimini sürdürerek akademik başarılarıyla ailesini gururlandırıyor.
