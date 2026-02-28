Ömer Kutluay'ın sağlık durumu nasıl? Demet Şener'den hasret dolu açıklama: "Oturup ağlıyorum"

Bir an önce yanıma gelsinler istiyorum. En çok birlikte olmayı özlüyoruz. Ömer çok gelemiyor, ben üç haftada bir yanına gidiyorum. Bazen çok özlüyorum, oturup ağlıyorum. Bir anı görüyorum, çocukluk fotoğraflarına bakıyorum

Öte yandan annesi Demet Şener, önceki gün Yeniköy'de otomobiliyle seyir halindeyken objektiflere yansıdı. Yurt dışında eğitim ve spor hayatına devam eden çocukları İrem ve Ömer'den hasretle söz eden Şener, şu ifadeleri kullandı:

Oğlunun hem Milli Takım hem de Real Madrid forması giymesinden büyük gurur duyduğunu vurgulayan Şener, "Çocuklarımızın bizden çok daha iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Bir anne babanın isteyebileceği en güzel şey bu" d iyerek sözlerini noktaladı.

KUTLUAY KARDEŞLERİN GURUR TABLOSU

Yılların ne kadar hızlı geçtiği, Ömer ve İrem'in son halleriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Küçük yaşta babalarının maçlarında tribünleri süsleyen kardeşler, artık birer genç oldu.

Ömer Kutluay:Dünya devi Real Madrid'in basketbol altyapısına transfer olarak babasının izinden ancak kendi kulvarında emin adımlarla ilerliyor.

İrem Kutluay: İngiltere'deki University of Exeter'da üniversite eğitimini sürdürerek akademik başarılarıyla ailesini gururlandırıyor.