Fenerbahçe aradığı santrforu İngiltere’de buldu

Sarı-Lacivertliler, forvet transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor... Fenerbahçe’nin, Beto için Everton’a resmi teklif yaptığı öğrenildi. Gineli golcünün temsilcisinin transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul’a geldiği gelen bilgiler arasında.

Giriş Tarihi :24 Ocak 2026
Ara dönemde forvet transferi isteyen Fenerbahçe, önemli bir adım attı. Sarı- Lacivertli kulübün, Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Gineli santrfor Beto için kulübüne resmi teklif yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Beto'nun temsilcisi, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldi. Oyuncu cephesinin, Fenerbahçe yönetimiyle kulüp binasında bir araya gelerek transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. 27 yaşındaki golcünün Everton ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

25 MAÇTA 3 KEZ FİLELERİ SARSTI

Bu sezon İngiliz ekibiyle 25 karşılaşmaya çıkan Beto, 3 kez gol sevinci yaşadı. Beto'nun ismi, Ali Koç'un başkanlığı döneminde daha önce de Fenerbahçe ile anılmış ancak o dönemdeki mali şartlar nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Gineli forvet, sonrasında Serie A temsilcisi Udinese'ye transfer olmuş, ardından Everton'ın yolunu tutmuştu. Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda Beto transferini yakından takip ettiği ve görüşmelerin seyrine göre süreci hızlandırabileceği ifade ediliyor

KEREM KULÜBEYE

Son olarak Aston Villa karşılaşmasında beklentilerin uzağında kalan Kerem Aktürkoğlu'nun, Göztepe maçında kulübede yer alabileceği öğrenildi. Milli yıldız, Kanarya'da şimdiye kadar olan performansı ile kafaları karıştırıyor. Süper Lig'de 14 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcunun sadece 1 golü bulunuyor. Kerem Avrupa Ligi'ndeki 6 karşılaşmada ise 4 kez rakip ağları sarstı.

ATAŞEHİR İHALESİ SONUÇLANDI

Fenerbahçe'nin Ataşehir'de bulunan taşınmazına ilişkin ihale sürecinin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre ihaleyi, Durmaz Otomotiv Petrol Ürünleri İnşaat 30 milyar TL ile kazandı. Bu tutarın 10,8 milyar TL'sinin doğrudan Fenerbahçe'nin kasasına gireceği belirtildi. İhalenin kulübe, mali olarak önemli bir kaynak yaratacağı görüşü hakim.

İNGİLİZLER'İN EN-NESYRI İNADI

Everton, Fenerbahçe ile Beto transferi için yaptığı görüşmelerde Youssef En-Nesyri'yi bir kez daha istedi ve "Takasa açığız" dedi. Fenerbahçe oyuncunun transferi için dün Juventus ile anlaşmaya varmış ve Faslı golcünün kararı için beklemeye geçilmişti.

