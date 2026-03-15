Son dakika: Araç içi ekran düzenlemesinde yeni karar: Cezalar askıya alındı

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik kapsamında sürücünün görüş alanındaki multimedya ve görüntü cihazlarına yönelik cezaların uygulanması geçici olarak durduruldu. 27 Şubat 2026’dan itibaren kesilen cezaların iptaline karar verilirken, araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan’a kadar bilgilendirme amaçlı yapılacağı bildirildi.

Son dakika: Araç içi ekran düzenlemesinde yeni karar: Cezalar askıya alındı
  • Araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına yönelik yeni düzenlemenin yaptırımlarının uygulanması, yeni bir yönetmelik hazırlanana kadar durduruldu.
  • Bu düzenleme kapsamında 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren uygulanan cezai yaptırımların iptal edileceği açıklandı.
  • Durdurma kararı, 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliği kapsıyor.
  • Araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan'dan itibaren ilgili kanun kapsamında devam edeceği bildirildi.

27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin uygulamada yeni bir karar alındı.

Kanunda, "sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak" fiiline yönelik düzenleme yapılmıştı. Ancak konuya ilişkin tarafların görüşleri alınarak, trafik güvenliğini etkilemeyecek ve trafikte seyreden tüm araçlar için açık, tutarlı ve hakkaniyetli bir uygulama sağlanması amacıyla yönetmelik hazırlanana kadar söz konusu hükme ilişkin yaptırımların uygulanmasının durdurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren bu düzenleme kapsamında uygulanan cezai yaptırımların iptal edileceği bildirildi.

Öte yandan araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirileceği, bu tarihten sonra ise ilgili kanun kapsamında denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

