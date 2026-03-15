Atina’dan kirli ajanda: Çanakkale’nin dibine füze bataryası! NATO kılıfıyla Lozan’ı çiğnediler

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Sofya ziyaretiyle resmileşen karara göre, Semadirek Adası’na MIM-104 Patriot hava savunma sistemi yerleştirilecek. Bulgaristan hava sahasını koruma gerekçesiyle başlatılan operasyon, Limni ve Kuzey Yunanistan’daki üslere F-16 savaş uçaklarının kaydırılmasını da kapsıyor. Lozan’ı hiçe sayan küstah hamle Ege’yi barut fıçısına çevirirken, Atina yönetimi NATO’yu kirli oyunun parçası yapmak için elinden geleni yapıyor.

  • Yunanistan, Çanakkale'ye 6 mil ve Gökçeada'ya 3 mil mesafedeki Semadirek Adası'na ABD menşeli MIM-104 Patriot Hava Savunma Sistemi yerleştirecek.
  • Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 12 Mart'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşı Atanas Zapryanov ile görüşerek operasyonu NATO şemsiyesi altında duyurdu.
  • Yunanistan iktidar partisi milletvekili Angelos Sirigos, Patriot sisteminin kurulmasıyla NATO'nun bölgenin silahsızlandırılmış statüde olmadığını fiilen kabul edeceğini savundu.
  • 1923 Lozan Antlaşması'na göre askerden arındırılmış olması gereken Limni Adası'na iki adet F-16 savaş uçağı kaydırılacak.
  • Yunanistan, İran ve İsrail arasındaki gerilimi gerekçe göstererek Bulgaristan hava sahasını koruma bahanesiyle adımı attığını açıkladı.

Atina yönetimi, uluslararası hukuku ve barış antlaşmalarını hiçe sayarak Ege Denizi'ni barut fıçısına çevirmeye devam ediyor. Son dönemde artan provokasyonların en tehlikeli halkasını ekleyen Yunanistan, adaları ağır silahlarla donatmaya başladı.

SAVAŞ BAHANESİYLE İLK ADIM KERPE'DE

Yunanistan, İran ve İsrail arasındaki gerilimi fırsat bilerek, Çanakkale'nin hemen karşısındaki Semadirek Adası'na ABD menşeli MIM-104 Patriot Hava Savunma Sistemi yerleştirileceğini duyurdu.

Çanakkale'ye 6 mil, Gökçeada'ya ise sadece 3 mil uzaklıkta bulunan Semadirek'in silahlandırılmasına, "Bulgaristan hava sahasını İran füzelerinden koruma" kılıfı uyduruldu.

Kirli planı Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias resmen açıkladı. (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı)

NATO PERDESİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın 12 Mart'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yaptığı ziyaret, planın resmiyet kazanmasını sağladı. Bulgar mevkidaşı Atanas Zapryanov ile görüşen Dendias, İran'daki savaşın yarattığı tehditlere karşı Bulgaristan'ın hava sahasını korumak için Yunanistan'ın devreye gireceğini duyurdu.

Bu kapsamda, SemadirekAdası'na bir Patriot bataryası yerleştirilecek. 1923 Lozan Antlaşması'na göre askerden arındırılmış olması gereken Limni Adası ile Kuzey Yunanistan'daki üslere kaydırılacak iki adet F-16 savaş uçaklarıyla Bulgaristan hava sahası sözde güvence altına alınacak.

Ayrıca, operasyonel koordinasyon için iki üst düzey Yunan hava kuvvetleri subayı Sofya'daki harekat merkezinde görevlendirildi. Atina, bu adımları "tamamen NATO şemsiyesi altında" ve "müttefik dayanışması" ambalajıyla sunarak uluslararası tepkileri savuşturmayı amaçlıyor.

NATO ile müttefiklik ilişkilerini Türkiye'ye karşı diplomatik silaha dönüştürmek istediklerini itiraf eden Sirigos, Atina Rotary Kulübü ile içli dışı. (Fotoğraf: X)

KİRLİ OYUNU İTİRAF ETTİ: NATO KABULLENECEK

Yunanistan'ın asıl niyetinin Bulgaristan'ı korumaktan ziyade Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmak olduğu, bizzat Yunan yetkililerin ağzından itiraf edildi.

Yunanistan iktidar partisi milletvekili Angelos Sirigos, Yunan devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamalarda esas niyeti açıkça ortaya koydu.

Sirigos, patriot sisteminin kurulmasıyla NATO'nun "bölgenin silahsızlandırılmış statüde olmadığını" fiilen kabul etmiş olacağını savundu.

Müttefiklik ilişkilerini Türkiye'ye karşı diplomatik silaha dönüştürmek istediklerini gözler önüne seren Sirigos, şunları söyledi:

"Samothraki (Semadirek), 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ne göre tamamen silahsızlandırılmış bir adaydı. Biz bu durumun 1936 Montrö Sözleşmesi ile sona erdiğini savunuyoruz ancak Türkiye buna itiraz etmeye devam ediyor. Bu sistemin oraya kurulmasıyla NATO, bölgenin silahsızlandırılmış statüde olmadığını fiilen kabul etmiş oluyor."

Ege adaları

İNADIN ÜÇ NEDENİ

Akşam gazetesinin haberine göre Yunanistan'ın Semadirek Adası'nı seçmesinin 3 nedeni bulunuyor:

Bulgaristan hava sahasının Ege üzerinden korunması amacıyla adayı üs olarak kullanıyor. Yani NATO'nun doğuya bakışını güçlendirmek için Semadirek kritik nokta.

Türkiye'nin "askersiz adaların silahlandırılması" iddiasına karşı sahada bir güvenlik hattı oluşturuyor. Adadaki Patriotlar, aslında diplomatik bir güç gösterisi ve caydırıcı mesaj niteliğinde.

Kuzey Ege ve Batı Trakya hattındaki radar ve hava savunma sistemlerini birleştirmek için ada kilit nokta olarak seçildi. Böylece, Yunanistan'ın bölgedeki erken uyarı ve savunma kapasitesini artırmayı hedefleniyor.

Yunanistan'ın anlaşmaları ihlal ederek silahlandırdığı Ege adaları (Anadolu Ajansı)

İKİ ANLAŞMAYI ÇİĞNİYORLAR

Kuzey Ege'deki Boğazönü Adaları olarak bilinen Gökçeada ve Bozcaada ile Yunan adaları Limnive Semadirek, Boğazlar Rejimi'ne ilişkin Lozan Antlaşması'nın 4. maddesiyle askerden arındırıldı. 1923'te imzalanan Lozan ve 1947 tarihli Paris anlaşmaları gereği Yunanistan'ın, Semadirek dahil 6 Doğu Ege adasıyla On İki Ada ve bağlantısı olan adalarda, kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurmaması gerekiyor.

