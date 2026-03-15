1923 Lozan Antlaşması'na göre askerden arındırılmış olması gereken Limni Adası'na iki adet F-16 savaş uçağı kaydırılacak.

Çanakkale'ye 6 mil, Gökçeada'ya ise sadece 3 mil uzaklıkta bulunan Semadirek'in silahlandırılmasına, " Bulgaristan hava sahasını İran füzelerinden koruma " kılıfı uyduruldu.

Atina yönetimi, uluslararası hukuku ve barış antlaşmalarını hiçe sayarak Ege Denizi'ni barut fıçısına çevirmeye devam ediyor. Son dönemde artan provokasyonların en tehlikeli halkasını ekleyen Yunanistan , adaları ağır silahlarla donatmaya başladı.

Kirli planı Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias resmen açıkladı. (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı)

NATO PERDESİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın 12 Mart'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yaptığı ziyaret, planın resmiyet kazanmasını sağladı. Bulgar mevkidaşı Atanas Zapryanov ile görüşen Dendias, İran'daki savaşın yarattığı tehditlere karşı Bulgaristan'ın hava sahasını korumak için Yunanistan'ın devreye gireceğini duyurdu.

Bu kapsamda, SemadirekAdası'na bir Patriot bataryası yerleştirilecek. 1923 Lozan Antlaşması'na göre askerden arındırılmış olması gereken Limni Adası ile Kuzey Yunanistan'daki üslere kaydırılacak iki adet F-16 savaş uçaklarıyla Bulgaristan hava sahası sözde güvence altına alınacak.

Ayrıca, operasyonel koordinasyon için iki üst düzey Yunan hava kuvvetleri subayı Sofya'daki harekat merkezinde görevlendirildi. Atina, bu adımları "tamamen NATO şemsiyesi altında" ve "müttefik dayanışması" ambalajıyla sunarak uluslararası tepkileri savuşturmayı amaçlıyor.