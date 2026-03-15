Galatasaray, transfer konusunda yine hararetli bir dönem geçiriyor. Dünya yıldızlarının yanı sıra genç isimlere de yönelen Cimbom, flaş bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.
FENERBAHÇE'NİN KAYBI HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kritik hafta geride kaldı ve ibre iyice Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 kaybetmesi zirvedeki farkı 7 puana çıkardı. 26 hafta sonunda Galatasaray 64 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 57 puanda kaldı.
KİLİT PUAN 82
Bu tabloyla birlikte Galatasaray için şampiyonluk hesabı da netleşti. Sarı-kırmızılılar kalan 8 lig maçında 6 galibiyet alırsa, rakiplerinin sonuçlarına bakmadan sezonu şampiyon tamamlayacak. Bunun nedeni çok açık: Galatasaray 64 puanda ve 6 galibiyetle 18 puan daha ekleyip 82'ye ulaşabiliyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un ise mevcut 57 puandan çıkabileceği en yüksek seviye 81. Yani Galatasaray 82 puana ulaştığında matematiksel olarak geçilemiyor.
HEDEF 26. ŞAMPİYONLUK
Okan Buruk'un ekibinin önünde artık Süper Lig'de 8 maçlık son düzlüğe girilmiş durumda. Galatasaray'ın kalan lig maçları Trabzonspor(D) Kocaelispor, Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe, Samsunspor (D), Antalyaspor ve Kasımpaşa (D) olarak sıralanıyor. Göztepe maçı ise ertelenmiş durumda. Bu fikstürde alınacak 6 galibiyet, sarı-kırmızılıları 26. şampiyonluğa taşıyacak.
KONTROL CİMBOM'DA
Galatasaray cephesinde en büyük avantajlardan biri de psikolojik üstünlük. Başakşehir karşısında gelen 3-0'lık net galibiyet ve Fenerbahçe'nin aynı haftada puan kaybetmesi, sarı-kırmızılıların sezonun en kritik virajlarından birini çok güçlü geçmesini sağladı. Ligde son haftalara girilirken artık yalnızca puan farkı değil, yarışın kontrolü de büyük ölçüde Galatasaray'ın eline geçmiş durumda.
UĞURCAN ÇAKIR DUVARI
Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Park'ta RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekipte, tecrübeli file bekçisi bir kez daha öne çıkan isimler arasında yer aldı. Kritik anlarda yaptığı müdahalelerle takımına güven veren deneyimli kaleci, son maçlardaki istikrarlı görüntüsüyle savunmanın en önemli parçalarından biri haline geldi.
Galatasaray, taraftarı önünde aldığı net galibiyetle haftayı kayıpsız geçerken, karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır'ın son dönemde yakaladığı istatistikler de öne çıktı. Sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan milli eldiven, yalnızca bu mücadelede değil, son haftalara yayılan performansıyla da adından söz ettirdi.
SON 3 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Uğurcan Çakır, oynadığı son üç resmi maçta rakiplerine gol izni vermedi. Ligde Beşiktaş ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında görev yapan deneyimli kaleci, Avrupa sahnesinde Liverpool karşısında da kalesini gole kapatmayı başardı. Bu üç mücadelede sergilediği güven veren görüntü, Galatasaray savunmasının direncini artıran en önemli etkenlerden biri oldu.
Son haftalarda refleksleri, pozisyon bilgisi ve kritik anlardaki doğru tercihleriyle öne çıkan Uğurcan, takımının savunma dengesine önemli katkı sağladı. Rakiplerin baskı kurduğu anlarda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken tecrübeli file bekçisi, üst üste gelen maçlarda istikrarını koruyarak performansını rakamlara da yansıttı.
16 KURTARIŞLA DİKKAT ÇEKTİ
Milli kaleci, son üç karşılaşmada toplam 16 kurtarış yaptı. Beşiktaş, Liverpool ve RAMS Başakşehir maçlarında sergilediği bu performans, onun yalnızca skorun korunmasında değil, takımın oyun güvenliğinde de belirleyici rol üstlendiğini ortaya koydu. Özellikle rakiplerin etkili geldiği anlarda yaptığı müdahaleler, Galatasaray'ın savunma hattına büyük destek verdi.
Uğurcan Çakır'ın bu süreçte gösterdiği performans, sarı-kırmızılı takımın elde ettiği sonuçlara doğrudan etki etti. Üç maçta da gole izin vermemesi, savunma organizasyonunun güçlenmesinde önemli pay sahibi olduğunu gösterirken, kalesinde verdiği güven teknik heyetin de elini rahatlattı.
GALATASARAY SAVUNMASININ GÜVENCESİ OLDU
Galatasaray, sezonun kritik bölümüne girilirken hem ligde hem Avrupa'da yoluna iddialı şekilde devam ederken, kalede yakalanan bu istikrar dikkat çekti. Uğurcan Çakır'ın son haftalarda sergilediği etkili performans, takımın savunma gücünü yukarı taşıdı. Yalnızca kurtarışlarıyla değil, maç içindeki konsantrasyonu ve oyun disiplinine katkısıyla da öne çıkan deneyimli eldiven, sarı-kırmızılı ekibin en güven veren isimlerinden biri oldu.
RAMS Başakşehir karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından gözler bir kez daha Uğurcan Çakır'ın istatistiklerine çevrildi. Son üç maçta ortaya koyduğu tablo, tecrübeli kalecinin form grafiğinin ne kadar yükseldiğini net biçimde gösterdi. Galatasaray'da savunmanın arkasındaki en güçlü isimlerden biri olan milli file bekçisi, kritik süreçte takımına önemli katkı vermeyi sürdürdü.
ZANIOLO'NN DURUMU NETLEŞTİ
Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili İtalya'da dikkat çeken bir tablo oluştu. Son günlerde çıkan haberlerde Udinese'nin 26 yaşındaki futbolcunun durumunu sezon sonuna kadar izleyip kalıcı transfer seçeneğini ciddi biçimde değerlendirdiği konuşuluyor. Zaniolo'nun kısa süre önce yaptığı açıklamada "Udine şu an benim için doğru yer" demesi de bu ihtimali güçlendirdi.
İKİ YOL VAR
Zaniolo'nun kiralık sözleşmesindeki satın alma formülü de net. Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirim ve İtalya basınındaki detaylara göre Udinese'nin önünde iki yol bulunuyor. Ya 10 milyon euro ödeyerek bonservisi tamamen alacak ya da 5 milyon euro verip sonraki satışın yüzde 50'sini Galatasaray'a bırakacak. Bu yapı, yaz aylarında sarı-kırmızılı kulübün önüne önemli bir karar dosyası koyacak.
9 GOLLÜK KATKISI VAR
İtalyan futbolcu bu sezon Serie A'da istikrarlı bir görüntü çizdi. Güncel performans verilerine göre Zaniolo, ligde 24 maçta 5 gol ve 4 asist üretti. Bu rakamlar, Udinese'de yeniden değer kazandığını gösteriyor.
DEĞERİ 13 MİLYON EURO
Oyuncunun güncel profiline bakıldığında da tablo dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre Zaniolo 26 yaşında, ana mevkisi on numara ve Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor. Aynı kaynakta güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak yer alıyor.
OSIMHEN DERBİSİ
Galatasaray'da yeni sezon planlaması hız kazanırken, Victor Osimhen'in geleceği Avrupa futbolunun en sıcak başlıkları arasına girdi. Sarı-kırmızılı takım üç kulvarda yoluna güçlü şekilde devam ederken, yönetim bir yandan kadro yapılanmasını sürdürdü, bir yandan da dünya devlerinin radarına giren yıldız oyuncularla ilgili tabloyu yakından takip etti. Mauro Icardi ve Lucas Torreira gibi sezon sonunda sözleşme durumu öne çıkan isimlerin yanı sıra, Victor Osimhen için yükselen ilgi camiada dikkatleri tek bir noktada topladı.
LA LIGA DEVLERİNDEN OSIMHEN HAMLESİ
Victor Osimhen için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri yeniden harekete geçti. Premier Lig ekiplerinin uzun süredir ilgi gösterdiği Nijeryalı santrfor için bu kez La Liga cephesindeki gelişmeler öne çıktı. Real Madrid'in ardından Barcelona da golcü transferinde rotasını Osimhen'e çevirdi. Böylece İspanya'nın iki dev kulübü, hücum hattını dünya çapında ses getirecek bir isimle güçlendirmek için aynı hedefte buluştu.
Real Madrid, 27 yaşındaki yıldız için 80 milyon euronun üzerinde bir teklif hazırlığına girerken, Barcelona'nın da transfer planlamasında Osimhen'i listenin en üst sıralarına yerleştirmesi yarışın boyutunu daha da büyüttü. Avrupa futbolunun en önemli iki markasının aynı oyuncu için dev bütçeleri gündemine alması, Galatasaray cephesindeki beklentiyi de yukarı taşıdı.
BARCELONA'DA 100 MİLYON EUROLUK GOLCÜ PLANI
Barcelona, gelecek sezon hücum gücünü artırmak için üst düzey bir bitirici transferine yaklaşık 100 milyon euro ayırdı. Katalan ekibi, kadrosuna doğrudan fark yaratacak, skoru tek başına değiştirebilecek ve büyük maçlarda sorumluluk alabilecek bir golcü eklemek istiyor. Bu tabloda Victor Osimhen adı, Barcelona'nın sportif projesi açısından öncelikli seçeneklerden biri haline geldi.
Başkan Joan Laporta da Osimhen transferine onay verdi. Barcelona yönetimi, ekonomik koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, böylesine üst düzey bir santrfor için yapılacak yatırımın takımın hücum gücünü yeni seviyeye taşıyacağını düşünüyor. Kulüp, bu hamleyi yalnızca bir transfer olarak değil, aynı zamanda gelecek sezonun oyun gücünü belirleyecek stratejik bir adım olarak görüyor.
REAL MADRID İLE BARCELONA ARASINDA DEV DÜELLO
Osimhen için oluşan tablo, transfer yarışını sıradan bir rekabetin çok ötesine taşıdı. Real Madrid'in yüksek bütçeli hazırlığı ile Barcelona'nın 100 milyon euroya yaklaşan planı, Avrupa futbolunda yeni bir düellonun kapısını araladı. Her iki kulüp de 9 numara pozisyonunda elit seviyede bir ismi kadrosuna katmak isterken, Victor Osimhen bu denklemde en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı.
La Liga devlerinin aynı oyuncu üzerinde yoğunlaşması, transfer piyasasında yeni bir denge oluşturdu. Osimhen'in sahadaki etkisi, skor üretme gücü ve büyük maç performansı, onu yalnızca transfer listesine giren bir isim olmaktan çıkardı. Nijeryalı yıldız, doğrudan proje oyuncusu kimliğiyle Avrupa devlerinin plan merkezine yerleşti.
GALATASARAY'DA HEDEF REKOR GELİR
Galatasaray yönetimi ise Victor Osimhen konusunda kolay bir onay vermeye yanaşmıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da giderek sertleşen bu yarışın kulüp adına en yüksek ekonomik karşılığı üretmesini hedefliyor. Yönetimin planında, olası bir satıştan 100 milyon euronun üzerinde gelir elde etmek bulunuyor. Bu nedenle Osimhen dosyasında atılacak her adım, yalnızca sportif değil aynı zamanda mali açıdan da büyük önem taşıyor.
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü, kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği Osimhen, attığı goller ve oyuna yaptığı doğrudan katkıyla yalnızca Süper Lig'de değil, Avrupa vitrininde de adından güçlü şekilde söz ettirdi. Bu yükseliş, transfer piyasasında Galatasaray'ın elini daha da güçlendirdi.
OSIMHEN RAKAMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Victor Osimhen, 2024/25 sezonunun başında Galatasaray formasını giymeye başladıktan sonra etkileyici bir performans ortaya koydu. Nijeryalı santrfor, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 68 maçta 70 gole doğrudan katkı verdi. Bu süreçte 55 kez fileleri havalandırdı, 15 asist yaparak hücum hattının merkezindeki belirleyici rolünü net biçimde gösterdi.
Özellikle Avrupa sahnesinde ortaya koyduğu istatistikler, Osimhen'in değerini daha da yukarı çekti. Büyük maçlarda sergilediği üretkenlik, rakip savunmalar üzerindeki baskısı ve skor yükünü sırtlama becerisi, onu kıtanın en çok konuşulan santrforlarından biri yaptı. Real Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerin aynı anda devreye girmesinde, bu güçlü performans tablosu belirleyici oldu.
Galatasaray'da gözler artık hem sezonun geri kalan bölümüne hem de yaz transfer döneminde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Avrupa devlerinin art arda yaptığı hamleler, Victor Osimhen dosyasını daha da hareketlendirdi. Sarı-kırmızılılar için bu süreç, yalnızca yıldız bir futbolcunun geleceğini değil, aynı zamanda kulübün transfer dönemindeki en kritik başlıklarından birini şekillendirecek.
YENI HEDEF ZAPELLI
Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürerken gündeme Güney Amerika'dan dikkat çekici bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Athletico Paranaense forması giyen Bruno Zapelli için girişimde bulunduğu iddia edildi. Brezilya kaynaklı transfer kulislerinde, 23 yaşındaki Arjantinli on numara için resmi teklif aşamasına geçildiği öğrenildi.
BREZİLYALILAR İKNA OLMADI
Transfer dosyasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri bonservis beklentisi oldu. Zapelli için kapının 15 milyon euro civarında açıldığı ve Galatasaray'ın yaz dönemi için bu dosyayı ciddi şekilde takip ettiği öne sürülüyor. Aynı haberlerde İtalya'dan Como'nun da oyuncuyla ilgilendiği ancak yapılan teklifin Brezilya kulübünü ikna etmediği belirtildi.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO
Bruno Zapelli, Athletico Paranaense'de 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. 16 Mayıs 2002 doğumlu Arjantinli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 1 Temmuz 2028'e kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri de 4.5 milyon euro seviyesinde görünüyor.
175 DAKİKA OYNADI
Zapelli, 2026 sezonunda şu ana kadar Athletico Paranaense formasıyla resmi maçlarda sınırlı süre aldı. Mevcut verilerde 2 resmi maç ve 175 dakika oynadı. Oyuncunun son dönemde daha çok uzun vadeli yatırım ve yaratıcı orta saha profili üzerinden takip edildiği anlaşılıyor.