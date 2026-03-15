HEDEF 26. ŞAMPİYONLUK Okan Buruk'un ekibinin önünde artık Süper Lig'de 8 maçlık son düzlüğe girilmiş durumda. Galatasaray'ın kalan lig maçları Trabzonspor(D) Kocaelispor, Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe, Samsunspor (D), Antalyaspor ve Kasımpaşa (D) olarak sıralanıyor. Göztepe maçı ise ertelenmiş durumda. Bu fikstürde alınacak 6 galibiyet, sarı-kırmızılıları 26. şampiyonluğa taşıyacak.

KONTROL CİMBOM'DA Galatasaray cephesinde en büyük avantajlardan biri de psikolojik üstünlük. Başakşehir karşısında gelen 3-0'lık net galibiyet ve Fenerbahçe'nin aynı haftada puan kaybetmesi, sarı-kırmızılıların sezonun en kritik virajlarından birini çok güçlü geçmesini sağladı. Ligde son haftalara girilirken artık yalnızca puan farkı değil, yarışın kontrolü de büyük ölçüde Galatasaray'ın eline geçmiş durumda.

UĞURCAN ÇAKIR DUVARI Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Park'ta RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekipte, tecrübeli file bekçisi bir kez daha öne çıkan isimler arasında yer aldı. Kritik anlarda yaptığı müdahalelerle takımına güven veren deneyimli kaleci, son maçlardaki istikrarlı görüntüsüyle savunmanın en önemli parçalarından biri haline geldi. Galatasaray, taraftarı önünde aldığı net galibiyetle haftayı kayıpsız geçerken, karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır'ın son dönemde yakaladığı istatistikler de öne çıktı. Sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan milli eldiven, yalnızca bu mücadelede değil, son haftalara yayılan performansıyla da adından söz ettirdi.

SON 3 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI Uğurcan Çakır, oynadığı son üç resmi maçta rakiplerine gol izni vermedi. Ligde Beşiktaş ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında görev yapan deneyimli kaleci, Avrupa sahnesinde Liverpool karşısında da kalesini gole kapatmayı başardı. Bu üç mücadelede sergilediği güven veren görüntü, Galatasaray savunmasının direncini artıran en önemli etkenlerden biri oldu. Son haftalarda refleksleri, pozisyon bilgisi ve kritik anlardaki doğru tercihleriyle öne çıkan Uğurcan, takımının savunma dengesine önemli katkı sağladı. Rakiplerin baskı kurduğu anlarda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken tecrübeli file bekçisi, üst üste gelen maçlarda istikrarını koruyarak performansını rakamlara da yansıttı.