Bakan Bak'tan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e teşekkür etti: Seninle gurur duyuyoruz

Sönmez, Avustralya Açık’ta 3. tura çıkarak Türk tenisinde bir ilki başardı. Milli tenisçimiz, Yulia Putintseva’ya 3. turda mağlup olmasına rağmen mücadelesi ile tarihe geçti.

Giriş Tarihi :24 Ocak 2026
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta 3. tura yükselerek Türk tenis tarihine geçti. Genç raket, bu başarıyı elde eden ilk Türk tenisçi olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Zeynep Sönmez, 3. turda Kazakistanlı Yulia Putintseva ile karşı karşıya geldi. KIA Arena'da oynanan karşılaşmada tecrübeli rakibine 2-1 mağlup olan milli tenisçi, turnuvaya veda etmesine rağmen alkışı hak eden bir performans ortaya koydu. Mücadelenin ilk setinde Putintseva 6-3'lük skorla öne geçerken, Zeynep Sönmez ikinci sette büyük bir direnç gösterdi. Tie-break'e giden seti 7-6 kazanan milli sporcu, durumu 1-1'e getirerek maçtan kopmadığını gösterdi. Final setini 6-3 bitiren Putintseva, maçı da 2-1 kazanarak adını 4. tura yazdırdı.

SENİNLE GURUR DUYUYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Heyecan ve gurur için teşekkürler Zeynep. Seninle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

