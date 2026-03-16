CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek dahil 41 sanık hakkında rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 702 sayfalık iddianame kabul edildi.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamada Muhittin Böcek'in icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında el konulan 170 milyon 83 bin TL nakit ve mevduat ile 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 saat ve 1 cep telefonunun toplam değeri 258 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.

Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 5 sanık tutuklu olarak yargılanıyor.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek dinlenecek.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı. Tutuklu sanıklar ilk duruşmada dinlenecek, el konulan taşınır ve taşınmazların toplam değeri 258 milyon 600 bin TL olarak belirtildi.



RÜŞVET VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YARGI SÜRECİ BAŞLADI

İddianamede Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap, Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması'; eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz sanıklar Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi.

