Prime ihtiyacı olanlara erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada bu yılla birlikte önemli değişiklikler hayata geçirildi. Bağ-Kur'lulara eksik primlerini tamamlama imkanı sunan ihyada oran 1 Ocak 2026'dan itibaren başvuranlar için yüzde 34.75'ten yüzde 45'e çıktı. Yüzde 27'lik asgari ücret artışı da bu yıl başvuranların ödeyeceği tutarları yükseltti. Böylece ihya tutarında bu yıl çifte artış nedeniyle yüzde 65'lik bir fark ortaya çıktı. Eksik primini tamamlamak için ihya planlayan pek çok kişi de bu artıştan etkilenmemek için 2025 yılı sona ermeden başvurusunu yaptı. Şimdi ise hesaplı ödeme için tanınan sürede son günlere girildi. Süresi içerisinde ödemesini gerçekleştirenler yaşanan artıştan etkilenmeyecek. İşte detayları...
KİMLER YARARLANIYOR?
Bağ-Kur'lulardan geçmişte ödenmemiş prim borcu bulunanlara 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında hayata geçirilen yasal düzenlemelerle önemli bir imkan sağlandı. Ödenmeyen prim borçları silinirken, bunlara ilişkin hizmet süreleri donduruldu. Ayrıca bu süreleri ileride istenirse ihya etme yani canlandırma yolu da açıldı. Yani Bağ-Kur kapsamında işyeri açan, şirket ortağı olanlardan dondurulmuş primi bulunanlar, eğer ihtiyacı varsa bu süreleri canlandırarak prim gün sayılarına ekletebiliyor.
DONDURULAN SÜRELER NASIL İHYA EDİLİYOR?
Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup hesaplanacak tutarın tamamını belirlenen sürede ödemek gerekiyor.
İHYA TUTARLARI NASIL DEĞİŞTİ?
2025 yıl sonuna kadar başvuranların, süresinde ödeme yaparsa, 1 aylık ihya işlemi için vereceği tutar 26 bin 5 liralık brüt asgari ücretin yüzde 34.75'i kadar yani 9 bin 36 lira 91 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla başvuranlar için ise hesap 33 bin 30 liralık brüt asgari ücret ve yüzde 45'lik oran üzerinden yapılıyor. Yani 1 Ocak 2026'dan sonra başvuranların 1 aylık prim kazanmak için ihyaya 14 bin 863 lira 50 kuruş ödemesi gerekiyor. 2 yıllık ihya yapmak isteyenler 2026 gelmeden başvurmuşsa 216 bin 886 lira verirken, bu tutar bu yıl başvuranlar için 139 bin 838 lira fark ile 356 bin 724 liraya çıkıyor.
2025 SONUNDA BAŞVURANLARIN NE KADAR SÜRESİ VAR?
Zamlı ödeme yapmak zorunda kalmamak için 3 aylık bir süre bulunuyor. Bu süre, SGK tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren başlıyor. Aralık 2025'te başvuranların tebligatları genel olarak Ocak ayı içerisinde ulaştı. Buna göre 3 aylık süre için artık son günlere girilmiş bulunuyor. Ödeme süresini kaçıranların yaptığı başvuru geçersiz sayılıyor. Bu durumda ihya için yeniden başvuru yapılması gerekiyor. Ödenecek tutar da yeni asgari ücret ve oran üzerinden hesaplanıyor.
GURBETÇİLER DİKKAT!
Yurt dışı borçlanmasında da ödeme için tebligat tarihinden itibaren 3 aylık süre bulunuyor. Bu nedenle 2025 yılı sonuna doğru başvuran gurbetçilerin de ödeme için sayılı günü kaldı. Yurt dışı borçlanmasında bu yıl sadece asgari ücret artışı yapıldı. Yüzde 45'lik oran aynen devam ediyor. Buna göre, 2025 bitmeden başvuranlar ile bu yıl başvuranların ödeyeceği tutar arasında yüzde 27'lik bir fark bulunuyor. 1 aylık borçlanma 11 bin 702 lira 48 kuruştan 14 bin 863 lira 50 kuruşa, 2 yıllık borçlanma da 280 bin 859 liradan 356 bin 724 liraya yükseldi. 3 aylık sürede ödemesini yapanlar bu artıştan etkilenmeyecek.