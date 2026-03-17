İHYA TUTARLARI NASIL DEĞİŞTİ? 2025 yıl sonuna kadar başvuranların, süresinde ödeme yaparsa, 1 aylık ihya işlemi için vereceği tutar 26 bin 5 liralık brüt asgari ücretin yüzde 34.75'i kadar yani 9 bin 36 lira 91 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla başvuranlar için ise hesap 33 bin 30 liralık brüt asgari ücret ve yüzde 45'lik oran üzerinden yapılıyor. Yani 1 Ocak 2026'dan sonra başvuranların 1 aylık prim kazanmak için ihyaya 14 bin 863 lira 50 kuruş ödemesi gerekiyor. 2 yıllık ihya yapmak isteyenler 2026 gelmeden başvurmuşsa 216 bin 886 lira verirken, bu tutar bu yıl başvuranlar için 139 bin 838 lira fark ile 356 bin 724 liraya çıkıyor.

2025 SONUNDA BAŞVURANLARIN NE KADAR SÜRESİ VAR? Zamlı ödeme yapmak zorunda kalmamak için 3 aylık bir süre bulunuyor. Bu süre, SGK tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren başlıyor. Aralık 2025'te başvuranların tebligatları genel olarak Ocak ayı içerisinde ulaştı. Buna göre 3 aylık süre için artık son günlere girilmiş bulunuyor. Ödeme süresini kaçıranların yaptığı başvuru geçersiz sayılıyor. Bu durumda ihya için yeniden başvuru yapılması gerekiyor. Ödenecek tutar da yeni asgari ücret ve oran üzerinden hesaplanıyor.