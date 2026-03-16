Bahçeli, Ankara'nın kaderinin Tahran, Bağdat, Şam, Kudüs ve Gazze ile ortak olduğunu kaydetti.

Bahçeli, İslam coğrafyasında yaşanan acıların nedenlerinin sorgulanması ve özeleştiri yapılması gerektiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda İslam dünyasında yaşanan savaş ve çatışmaların Ramazan ayının manevi atmosferini gölgelediğini belirtti.

Bahçeli mesajında, Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken Kadir Gecesi'nin manevi iklimine ulaşmanın buruk bir sevinçle karşılandığını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yanda onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaşırken, diğer yanda bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de müjdelenen Kadir Gecesi'yle müşerref olmanın buruk da olsa manevi güzelliğini yaşıyoruz. Buruğuz, çünkü Ramazan ayının sulh ve sükûneti maalesef her cepheden ihlal edilmiş, süregelen şiddet tonu yüksek savaş ve çatışmalar İslam alemini ağır şekilde hırpalamış ve yaralamıştır."

"BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHUNDA ÇATLAKLAR VAR"

Bahçeli, İslam dünyasında birlik ve dayanışma ruhunun zayıflamasının birçok soruna zemin hazırladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki iman ve inanç ölçülerimize müzahir ve münasip şekilde tezahürünü niyaz ve murat ettiğimiz birlik, dirlik ve dayanışma ruhundaki derin çatlaklar, bundan kaynaklanan pek çok sorun aşama aşama vasat bulmuştur."

Ramazan ayının huzur ve sükûnet içinde idrak edilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bölgede yaşanan çatışmaların Müslüman toplumları derinden etkilediğini belirtti.

"Huşuyla ve huzurla ihata edilmiş bir Ramazan ayını idrak etmek varken; uçuşan füzeler, hedef alınan masum insanlar, yıkıma maruz kalan stratejik altyapılar, devamlı çıta yükselten jeopolitik gerilimler, her yerinden hasar alan medeniyet mirası özelde din kardeşlerimizi, genel manada ise İslam ülkelerinin egemenlik haklarını rehin almıştır."

"İSLAM COĞRAFYASINDAKİ ACILAR SORGULANMALI"

Bahçeli, Kadir Gecesi'nin manevi atmosferinde İslam coğrafyasında yaşanan acıların sorgulanması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Tan yeri ağarıncaya kadar esenliğin var olacağına inandığımız Kadir Gece'mizde acı, soykırım ve savaşların neden İslam coğrafyasında yuvalandığını samimi ve dürüst bir vicdan refakatinde sorgulamak, ahlaki ve tutarlı bir özeleştiri mekanizmasını devreye almak lazımdır."

Bahçeli, İslam dünyasında yaşanan dağınıklığın dış müdahaleleri kolaylaştırdığını belirterek, "İçte dağınık olduğumuz müddetçe, aramızda nifak tohumları yeşerdiği sürece dışımızdan her türlü mütecaviz müdahalenin yapılacağını asla unutmamak asıl olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"BU ZULÜM MUTLAKA SON BULMALIDIR"

Bahçeli mesajında, İsrail'in politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulunarak şunları kaydetti:

"Siyonist-emperyalist menşeli savaş ve cinayet makinesinin devamlı surette Müslüman kanı dökmesi, bunun yanı sıra İslam coğrafyasını savaş ve çatışma arenasına dönüştürmesi hunhar nitelikli kahredici bir kısır döngü olduğu kadar tahammülü imkansız tek yanlı zalimlik numunesidir."

Bahçeli ayrıca Ankara ile bölgedeki bazı başkentlerin kaderinin ortak olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır. Ankara ile Bağdat ve Şam'ın, Kudüs ile Gazze'nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir."

"MESCİD-İ AKSA'NIN HÜZNÜ HEPİMİZİN YÜREK SIZISIDIR"

Bahçeli, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Onbeş gündür kapalı tutulan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın hüznü hepimizin, Müslümanım diyen herkesin yürek sızısıdır. Bu zulüm mutlaka son bulmalıdır."

Mesajında Müslüman dünyasına birlik çağrısı yapan Bahçeli, "Siyonist-emperyalist kumpasların karanlık dehlizlerine düşmeden, kardeşlik şuurunun ikmaliyle derlenip toparlanmak, görüş açımızı kapatan kabus bulutlarını imanımızın itibar ve haysiyetiyle dağıtmak" gerektiğini vurguladı.

KADİR GECESİ MESAJI

Bahçeli, Kadir Gecesi'nin manevi anlamına işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadrini ve kıymetini hakkıyla ifa etmeyi ümit ettiğim bugünkü Kadir Gecemizde, kendimize dönerek yanlışların nerede yapıldığını, açıkların nerede verildiğini, zaaf ve zayıflıkların nerelerde tebarüz ettiğini temiz bir vicdan eşliğinde teşhis edip buna muvafık tedbirler almak tarihi bir sorumluluktur."

Bahçeli mesajının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Türk milletinin, Türk-İslam aleminin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün aziz vatandaşlarımızın mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, dualarımızın ve müşterek hedeflerimizin potasında buluşmayı halisane şekilde diliyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun diyorum. Cenab-ı Allah Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda onurlu bir hayatın mücadelesini veren kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum."