"OKUMANIN KIYMETİNİ BİLİN"
Mehmet Okan'ın üniversiteye eşya taşırken yaşadığı o an, başarının sadece akademik notlardan ibaret olmadığını; vicdan, fedakarlık ve azimle şekillendiğini gösteriyor. Annesi Aysel Hanım, oğlunun o anını şu cümlelerle aktardı:
"Mehmet üniversiteye eşya götürüyor. Hamallık yaptığı için. Orada çok yorulmuş, dinleneyim demiş. Orada üniversiteye giren öğrencilere bakıyor ve öyle bir dalıyor ki bir kişinin dikkatini çekiyor. Yavaşça sırtına vuruyor diyor ki, 'Sen de okumuş olsaydın, okumanın kıymetini bilseydin, sen de şu an bu üniversiteye girmiş olurdun.'"