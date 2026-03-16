CANLI YAYIN
Geri

Kardeşleri için hamallık yaptı: Enkazdan sağ çıkan milyoner yarışmacısı 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

6 Şubat depreminin ardından hayata tutunma mücadelesi veren ve kardeşlerinin eğitimi için gece gündüz hamallık yapan 19 yaşındaki Mehmet Okan Türkbağ, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında gösterdiği üstün başarıyla Türkiye'nin takdirini topladı. Yarışma boyunca soğukkanlılığıyla dikkat çeken Türkbağ, 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmaya hak kazandığı an, stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kim Milyoner Olmak İster"yarışmasının son bölümünde tarihi bir an yaşandı. Depremde yaşadığı büyük acılara rağmen eğitim azminden vazgeçmeyen Mehmet Okan Türkbağ, 500 bin TL'lik barajı aşarak 1 milyon TL değerindeki final sorusuna ulaştı.

DEPREMDEN BAŞARIYA UZANAN BİR HİKAYE: MEHMET OKAN TÜRKBAĞ "KİM MİLYONER OLMAK İSTER"DE

6 Şubat depreminin ardından hayata tutunma mücadelesi veren ve yaşadığı tüm zorluklara rağmen eğitimden vazgeçmeyen 19 yaşındaki Mehmet Okan Türkbağ, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında hem azmiyle hem de hüzünlü yaşam hikayesiyle izleyicileri duygulandırdı.

MÜCADELEYE DEVAM ETTİLER

Mehmet Okan Türkbağ, yarışmada yaptığı konuşmada sadece bir yarışmacı değil, aynı zamanda büyük bir travmanın ardından yeniden inşa edilen bir hayatın temsilcisi olarak yer aldı. Türkbağ, deprem anını ve sonrasındaki süreci şu sözlerle anlattı:

"Deprem... Biliyorsunuz 6 Şubat'ı yaşadık. 6 Şubat'ta enkazın altında kaldık saatlerce. Sonra İzmir'e yerleştik. Bütün aile enkazın altındaydık."

"ÇOCUKLARIM SADECE KİTAPLARINI İSTEDİ"

Annesi Aysel Göçmez ise, ailenin enkazdan çıktıktan sonra devlet ve halkın desteğiyle yaşadığı süreci ve çocuklarının eğitime olan tutkusunu şu şekilde paylaştı:

"Enkazdan çıktığımızda hiçbir komşumuz yaşamıyordu. Hepsini kaybetmiştik. Mahallede kurtulan aile tek bizdik... Otelde herkes bir şeyler istemeye başladı. Soruldu ne eksiğiniz var diye. Benim çocuklarım sadece 'Biz enkazda kaldık, bizim kitaplarımızı bize getirin' diye. Sadece kitap istemişti."

AKŞAMLARI HAMALLIK YAPIYOR

Mehmet Okan'ın eğitimine olan bağlılığı, sadece kendi geleceği için değil, kardeşlerinin başarısı için de bir motivasyon kaynağı oldu. Anne Aysel Göçmez, oğlunun fedakarlıklarını şu ifadelerle özetledi:

"Mehmet akşamları hamallık, gündüzleri ders çalışan bir öğrenci. Kardeşlerinin okunmasını çok isteyen, onun için büyük bir fedakarlık yapan bir çocuk. Mehmet kardeşleri için küçüklüğünden beri hayali olan tıpı vazgeçmek zorunda kaldı. Ama pes etmedi, ona rağmen hiç pes etmedi."

Mehmet Okan ise programa katılma sebebini, depremde hayatını kaybeden ablasına olan vefasıyla şöyle açıkladı:

"Benim depremden önce bir ablam vardı... Onunla izlerken... dedi bir gün seninle gitmek istiyorum oraya... Arkamda da ben otururum dedi... Depremde hayatını kaybetti... Bugün onun için buradayım. Onun için yarışacağım bugün."

"OKUMANIN KIYMETİNİ BİLİN"

Mehmet Okan'ın üniversiteye eşya taşırken yaşadığı o an, başarının sadece akademik notlardan ibaret olmadığını; vicdan, fedakarlık ve azimle şekillendiğini gösteriyor. Annesi Aysel Hanım, oğlunun o anını şu cümlelerle aktardı:

"Mehmet üniversiteye eşya götürüyor. Hamallık yaptığı için. Orada çok yorulmuş, dinleneyim demiş. Orada üniversiteye giren öğrencilere bakıyor ve öyle bir dalıyor ki bir kişinin dikkatini çekiyor. Yavaşça sırtına vuruyor diyor ki, 'Sen de okumuş olsaydın, okumanın kıymetini bilseydin, sen de şu an bu üniversiteye girmiş olurdun.'"

Bu anı, sadece bir yabancının yargısı değil, aynı zamanda Mehmet'in içindeki o büyük hırsın ve gerçekleşmeyen tıp hayalinin de bir yansıması olarak izleyiciye ulaştı.

100 BİN TL'LİK SORUYA YILDIRIM HIZINDA GEÇİŞ

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının en dikkat çeken ismi Mehmet Okan Türkbağ, sergilediği yüksek performansla 100 bin TL değerindeki kritik soruya ulaştı. Yarışmanın başından itibaren sakin ve kendinden emin tavrıyla dikkat çeken Türkbağ, baraj sorularını hızla geride bırakarak oyun stratejisini güçlendirdi.

100 BİN TL DEĞERİNDEKİ KRİTİK SORU

Yarışmacının karşısına çıkan ve genel kültür bilgisini ölçen 100 bin TL değerindeki soru şu şekildeydi:

"İlk olarak Aralık 2019'da Çin'de görülen SARS-CoV-2 virüsünün sebep olduğu ve Mart 2020'de DSÖ'nün pandemi olarak ilan ettiği hastalığın resmî adı hangisidir?"

  • A: Corona-19

  • B: Corona-20

  • C: Covid-19

  • D: Covid-20

Mehmet Okan Türkbağ, bu soruda doğru yanıt olan "C: Covid-19" şıkkını tercih ederek yoluna emin adımlarla devam etti.

MEHMET OKAN TÜRKBAĞ 200 BİN TL YOLUNDA: "YARI YARIYA" JOKERİNİ KULLANDI

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında gösterdiği üstün performansla izleyenleri kendine hayran bırakan Mehmet Okan Türkbağ, 200 bin TL değerindeki soruya ulaştı. Yarışmacı, kültürel bir atalar mirası olan bu kritik soruda stratejik bir karar alarak joker hakkını kullandı.

200 BİN TL DEĞERİNDEKİ ATASÖZÜ SORUSU

"'Şahin küçüktür ama' şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?"

  • A: Ondan küçük serçe var

  • B: Hızına baykuş yetişemez

  • C: Kartala sözü geçer

  • D: Koca turnayı havadan indirir

Mehmet Okan Türkbağ, bu zorlu soruda riske girmemek adına "Yarı Yarıya" joker hakkını kullanmayı tercih etti. Jokerin kullanılmasıyla birlikte elenen yanlış şıkların ardından geriye sadece A ve D seçenekleri kaldı.

300 BİN TL'LİK SOSYAL SORUMLULUK SORUSU

Türkbağ'ın karşısına çıkan bu soru, hem toplumsal bir farkındalık konusunu ele alıyor hem de yarışmanın zorluk seviyesinin artık uzmanlık gerektiren bir alana evrildiğini gösteriyor.

300 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORU

"Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine 2021-2024 arasında kumar bağımlılığı için başvuranların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?"

  • A: 3

  • B: 13

  • C: 33

  • D: 53

DOĞRU CEVAP: A

MEHMET OKAN TÜRKBAĞ 500 BİN TL'Yİ DEVİRDİ: "ÇİFT CEVAP" STRATEJİSİYLE BÜYÜK BAŞARI

Türkbağ, 500 bin TL değerindeki kritik soruda zorlansa da pes etmedi. Stratejik olarak "Çift Cevap" hakkını kullanan Türkbağ, doğru cevaba ulaşarak izleyenleri sevince boğdu.

500 BİN TL DEĞERİNDEKİ SPOR TARİHİ SORUSU

"FIFA Dünya Kupası'nın 100. yıl dönümü olan 2030'da turnuvaya ev sahipliği yapacak üç ülke hangisidir?"

  • A: BAE - Mısır - Ürdün

  • B: İspanya - Portekiz - Fas

  • C: Brezilya - Arjantin - Uruguay

  • D: Çin - Rusya - Japonya

Mehmet Okan, bu üst seviye soruda tereddüt yaşasa da elindeki en güçlü joker haklarından biri olan "Çift Cevap" hakkını devreye soktu. İlk tahmini ile doğru yanıt olan "B: İspanya - Portekiz - Fas" seçeneğini işaretleyen Türkbağ, 500 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

500 BİN TL'LİK DEV ADIM: MEHMET OKAN'IN TIP HAYALİNE GİDEN YOLDA BÜYÜK BAŞARI

"Kim Milyoner Olmak İster" stüdyosu, depremzede yarışmacı Mehmet Okan Türkbağ'ın 500 bin TL değerindeki soruyu doğru yanıtlamasıyla duygu dolu anlara sahne oldu. Kardeşlerinin eğitimi için kendi tıp hayalini ertelemek zorunda kalan genç yarışmacı, gösterdiği üstün başarıyla hem jüriyi hem de izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

"GÜNEŞ BİR GÜN BİZİM İÇİN DE DOĞACAK"

"Buraya geldiğinde şunu söylemişti kardeşlerine, 'İnşallah sizin hayalleriniz için oraya gideceğim. Siz okuyup güzel bir yere geldiğinizde ben de mutlu olacağım. Eğer istediğim bir miktarı kazanırsam, inşallah ben de istediğim üniversiteye gidip hayalimdeki tıp fakültesini okumak istiyorum.' Allah'ım beni görüyor, bu zor günler de geçecek, bir gün güneş bizim için de doğacak demişti."

HEDEF: "TIP FAKÜLTESİ"

Oktay Kaynarca, Mehmet Okan'ın kazandığı ödülün hayallerine etkisi üzerine sorduğu soruya, genç yarışmacı kararlılıkla yanıt verdi. Pes etmediğini, sadece şartlar gereği tıp hayalini ertelemek zorunda kaldığını belirten Mehmet Okan, hedefine olan sadakatini şu sözlerle ifade etti:

"Hedefimden vazgeçmedim. Yani o an pes etmek zorunda kaldım diyeyim. Şimdi ikinci defa sınava gireceğim. İlk defa kazanacağım ve eminim istediğim okulu tekrar kazanacağım."

TARİHİ AN: 1 MİLYON TL'LİK SORU AÇILDI!

"Kim Milyoner Olmak İster" stüdyosu, ekranların unutulmayacak anlarından birine tanıklık etti. 6 Şubat depreminin ardından yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeyen 19 yaşındaki Mehmet Okan Türkbağ, yarışmanın finali olan 1 Milyon TL değerindeki soruya ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. O anlarda stüdyodakiler gözyaşlarını tutamazken, annesi Aysel Hanım'ın duygu dolu anları tüm izleyenleri etkiledi.

1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ SORU

Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği 1 Milyon TL'lik final sorusu şu şekilde:

"23 Nisan 1920, hicri takvime göre hangi ayın dördüncü günüdür?"

  • A: Recep

  • B: Şaban

  • C: Ramazan

  • D: Şevval

1920 yılında 23 Nisan tarihi, hicri takvime göre Şaban ayının 4. gününe denk gelmektedir (Doğru cevap B seçeneğidir).

GERİ ÇEKİLME KARARI

Mehmet Okan'ın karşısına çıkan 1 Milyon TL'lik "23 Nisan 1920'nin hicri takvime göre karşılığı" sorusu, yarışmacı için oldukça kritik bir dönemeçti. Final sorusunun ağırlığı ve olası bir yanlış cevap durumunda ödülün düşeceği riskini değerlendiren Türkbağ, ailesiyle de paylaştığı hedefleri doğrultusunda yarışmayı noktalamayı tercih etti.

"Hayallerim için, kardeşlerimin eğitimi için bu miktar çok kıymetli. Riski göze alıp 500 bin TL'yi kaybetmek yerine, kazandığım bu ödülle tıp eğitimime ve ailemin geleceğine sağlam bir adım atmak istiyorum."

500 BİN TL İLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

"Kim Milyoner Olmak İster" stüdyosunda tarihi bir final anı yaşandı. 1 Milyon TL değerindeki final sorusuna kadar gelmeyi başaran Mehmet Okan Türkbağ, büyük bir cesaret örneği sergileyerek final sorusunun riskini almadı ve yarışmadan 500 bin TL ödülle ayrılarak vedasını gerçekleştirdi.

İLBER ORTAYLI UNUTULMADI: SUNDUĞU PROGRAMDAN KISA BİR KESİT YAYINLANDI

İlber Ortaylı, 2014 yılında Kenan Işık'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle devraldığı "Kim Milyoner Olmak İster" sunuculuğu sırasındaki entelektüel duruşu ve dostluk vurgusuyla anıldı. Ortaylı'nın hayatını kaybetmesinin ardından programın güncel yönetimi, duayen isme veda etmek amacıyla onun sunduğu dönemden kısa bir kesiti izleyicilerle paylaştı.

Oktay Kaynarca, programın açılışında İlber Ortaylı'ya taziye mesajlarını ileterek, Ortaylı'nın 2014 yılında sunduğu bölümlerden bir nostalji kesitini izleyicilerle buluşturdu.

ORTAYLI'NIN SUNUCULUK DENEYİMİ

İlber Ortaylı'nın 2014 yılındaki kısa süreli sunuculuk performansı, sadece bir bilgi yarışması moderatörlüğü değil, aynı zamanda eski dostu Kenan Işık'a gösterilen bir vefa örneğiydi. Ankara Atatürk Lisesi yıllarına dayanan arkadaşlıklarını "müavinim" diyerek esprili bir dille anlatan Ortaylı, yarışma boyunca akademik birikimini sade bir dille izleyiciye aktarmıştı.

Fotoğraflar ATV resmi internet adresi üzerinden alınmıştır.