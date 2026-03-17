SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? Riskli yapıların tespiti, masrafları kendilerine ait olmak üzere, yapı malikleri tarafından yaptırılıyor. Ev sahibinin başvurması yeterli. Bu tespitlerde binadan karot örneği alınıyor. Gerekirse zemin etüdü yapılıyor. Sonuçlar incelemeye gönderiliyor ve binanın büyüklüğüne göre ortalama 7-30 gün arasında risk durumu belirleniyor. Bina riskli çıkarsa 6306 sayılı Kanun'a göre yasal yol haritası izleniyor. Yani yasal olarak yıkım, tahliye gibi süreçler başlıyor.

NE KADAR DESTEK VERİLİYOR?

Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak ve vatandaşların mali yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında şu anda 875 bin liraya kadar hibe ve 875 bin liraya kadar kredi desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ayrıca 1 milyon 750 bin lira kredi veriliyor. Ayrıca 125 bin lira tahliye desteği sağlanıyor. İşyerleri içinse 437 bin 500 liraya kadar hibe ve 437 bin 500 liraya kadar kredi desteği veriliyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkanı için de 875 bin lira kredi sağlanıyor.