İran'ın başkenti Tahran'daki İnkilap Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ayetullah Ali Hamaney'in ardından İran'ın yeni dini lideri olan Mücteba Hamaney'e biat ve destek gösterisinde bulundu (Fotoğraf AA'dan alınmıştır) İNGİLİZLER SES KAYDI YAYINLADI: MÜCTEBA'NIN SANİYELERLE KURTULUŞU

İngiliz The Telegraph tarafından yayınlanan ve Hamaney'in Protokol Şefi Mazaher Hüseyni'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydına göre Mücteba HamaneyABD-İsrail füzelerinden saniyelerle kurtuldu.

Mucteba Hamaney (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır) BAHÇEYE ÇIKTI FÜZELERDEN KURTULDU

Hüseyni'nin Devrim Muhafızları komutanlarına verdiği brifingde anlattıkları, tam bir can pazarı. Mücteba Hamaney'in hayatta kalışını "Allah'ın takdiri" olarak niteleyen Hüseyni, "Mücteba bir iş için bahçeye çıktı, tam o sırada binayı füzeyle vurdular" dedi. Ses kaydına göre saniyelerin hayat kurtardığı o anlarda, Mücteba'nın binanın içindeki eşi Haddad olay yerinde hayatını kaybeti Mücteba ise patlamanın şiddetiyle bacağından hafif bir yara alarak hayatta kalan tek isim oldu.