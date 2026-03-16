TRUMP: B2 UÇAĞINA SARILMAK İSTİYORUM

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaş, 28 Şubat'ta başlayan yoğun hava ve füze saldırılarının ardından 18. gününe girdi.
Takvim.com.tr Orta Doğu'daki ateş çemberinden dakika dakika aktarıyor...
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İran'ın artık hava savunmasının olmadığını iddia eden Trump, Mücteba Hamaney'in de ölmüş olabileceğini söyledi. Trump ayrıca ABD'nin bombardıman uçağına ilişkin, "B2 uçağına sarılmak istiyorum" dedi. Öte yandan NATO'ya da değinen ABD Başkanı, "NATO bizim yanımızda durmuyor. NATO'nun savunması için milyarlarca dolar harcadık" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail basınında, Tel Aviv yönetiminin İran'a yönelik saldırıların planlanandan daha uzun süreceği ve en az bir ay daha devam edeceği tahmininde bulunduğu bildirildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Tel Aviv ve Washington yönetimleri İran'da rejimin devrilmesine yol açabilecek hamleleri sonuna kadar kullanma niyetinde.
İsrailli bir kaynak, İran'a yönelik saldırıların başlangıçta birkaç hafta olarak planlandığını fakat İsrail'in son değerlendirmesinin savaşın en az bir ay daha süreceği yönünde olduğunu belirtti. Haberde, saldırıların uzamasının çeşitli nedenleri olduğu, İsrail ile ABD'nin İran yönetiminin devrilmesi için tüm seçenekleri tüketmek istediği ve İsrail'in hala "sürpriz eylemler" gerçekleştirme umudunu koruduğu kaydedildi. İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetiminin devrilmesini sağlamaya kararlı olduğu ve bu hedefi gerçekleştirene kadar durmayacağı düşüncesinde olduğu aktarılan haberde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirme planı yaptığı ve İsrail'in, ABD saldırıları sürdürdüğü sürece onun yanında hareket edeceği aktarıldı. Haberde, Trump'ın öngörülemez bir kişi olduğu ve her an fikrini değiştirebileceğine de dikkat çekildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ofisinde yaptığı konuşmada İran’la süren savaşı değerlendirerek,“İran’ın hava savunması artık yok. Oğul Hamaney de ölmüş olabilir.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da muharbirlere yaptığı açıklamada Orta Doğu'ya ek 5 bin asker göndereceğini açıkladı.
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu "Yeşil Bölge" yakınları başta olmak üzere birçok farklı bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi. Irak makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krize ilişkin, "Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz." dedi.
Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Tajani, toplantının ardından İtalyan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tajani, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik koalisyon talebinin bugünkü toplantılarında değerlendirildiğini anlattı.
AB'nin, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik 2024'te başlattığı "Aspides" misyonu ile 2008'de başlattığı "Atalanta" deniz korsanlarıyla mücadele misyonunun gündeme geldiğini aktaran Tajani, "Atalanta ve Aspides misyonlarının görev tanımları dahilinde kalmasına karar verildi. Temenni edilen, Kızıldeniz'deki askeri gemi varlığının, halihazırda konuşlandırılmış fırkateyn sayısının artırılmasıdır." dedi.
Söz konusu misyonlarının, görev tanımının değişmeyeceğinin altını çizen Tajani,"Yani misyon olduğu gibi kalacak. Söylediğimiz şey İtalya'nın pozisyonudur. Güçlendirin ama mevcut görev tanımının içinde kalın." diye konuştu.
Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna Tajani, "Hürmüz'ün güvenliği, bence, güçlendirilmiş diyalog yoluyla garanti altına alınmalıdır. Amerikalılar ve İranlıların seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına alan bir anlaşma hakkında konuşabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Hürmüz Boğazı'nın önemli ölçüde kapatılması sadece sanayileşmiş ülkeleri değil, daha yoksul ülkeleri de olumsuz etkiliyor." yanıtını verdi.
Tajani, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının, gelecek aylarda gıda krizine yol açma riski taşıdığına işaret ederek,"Çin ve diğer ülkeler de petrol ve doğal gaza bağımlı oldukları için daha fazla zarar görüyorlar ancak en yoksul ülkeleri de göz önünde bulundurmalıyız ve onlara yardım etmek için gereken her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Ülkesinin, ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krizdeki pozisyonuna dair Tajani, şunları kaydetti:
"Pozisyonumuzu tekrarladım. Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz. Bunu hükümet olarak Parlamento'da söyledik ve Yüksek Savunma Konseyi toplantısında da tekrarladık. İtalya savaş halinde değil, savaşa girmeyecek ve başka hiçbir misyona dahil olmayacağız. Saldırıya uğrayan bir AB ülkesi olduğu için, Kıbrıs'ı donanmamızla korumaya devam edeceğiz. Hem Kızıldeniz'de hem de (Hint) okyanusta Atalanta misyonuyla donanmamızla varlığımızı sürdüreceğiz."
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki savaş ve enerji piyasalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik operasyonların kapsamı hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. ABD basınına telefonla verdiği röportajda konuşan Trump, Washington’un İran’ın askeri kapasitesine ciddi darbe vurduğunu savundu.
Trump, İran’ın mevcut durumda bir anlaşma arayışı içinde olduğunu ileri sürerek, "Çok iyi gidiyoruz. Anlaşma yapmak istiyorlar ama bence henüz anlaşmaya hazır değiller" dedi.
HARK ADASI SALDIRISI VE PETROL ALTYAPISI
İran’ın petrol ürünleri ihracatının büyük bölümünün gerçekleştiği stratejik Hark Adası’na yönelik saldırılarla ilgili de konuşan Trump, adadaki bazı kritik altyapıların hedef alındığını belirtti. Trump, "Hark Adası devre dışı bırakıldı. Ancak borular hariç, borulara dokunmadım. Çünkü bildiğiniz üzere bunları kurup bir araya getirmek yıllar süren bir iş" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, gerekmesi halinde adanın yeniden hedef alınabileceğini belirterek, "Onlara açık açık söyledim. Orayı mahvederim" dedi.
Trump ayrıca, altyapının yeniden kurulmasının uzun zaman aldığını bildiklerini belirterek, petrol tesislerinin çevresinde özellikle belirli bir alanın hedef alınmadığını söyledi. Bu kapsamda petrol altyapısının etrafında yaklaşık 90 metrelik bir boşluk bırakıldığını ifade etti.
“ELEKTRİK SANTRALLERİNİ BİR SAAT İÇİNDE DEVRE DIŞI BIRAKABİLİRDİM”
Trump, İran’ın başkenti Tahran’daki altyapıya ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ABD’nin bazı tesisleri bilerek hedef almadığını savunan Trump, "Tahran'da pek çok altyapı tesisini ayakta bıraktım. Çünkü bunları yok etseydim yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi. Elektrik santrallerini bir saat içinde devre dışı bırakabilirdim ve bu büyük bir travma olurdu" dedi.
Trump, bu nedenle bazı altyapı hedeflerinden özellikle kaçındıklarını belirterek, "Bu yüzden bu tür şeylerden kaçınmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
PETROL FİYATLARI İÇİN SAVAŞ VURGUSU
Trump, İran ile yaşanan çatışmanın Tahran’ın eylemlerine karşı ödediği "küçük bir bedel" olduğunu savundu. Savaşın sona ermesiyle enerji piyasalarında önemli değişim yaşanacağını dile getiren Trump, "Savaş biter bitmez petrol fiyatları taş gibi düşecek" dedi.
Petrol fiyatlarının ne zaman düşeceği yönündeki soruya ise Trump, "Savaş biter bitmez. Bunun uzun süreceğini sanmıyorum" yanıtını verdi.
KARA OPERASYONU SORUSUNA YANIT
ABD’nin İran’a yönelik olası kara operasyonu ihtimaline ilişkin soruya Trump, "Bunu söylemek istemiyorum" yanıtını verdi. Bu konudaki görüşünün değişip değişmediği sorulduğunda ise "Hayır değişmedi" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak amacıyla uluslararası koalisyon oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü.
Axios haber sitesinin ismini vermek istemeyen dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli şekilde geçebilmesi için diplomatik temaslarda bulundu.
ABD'li bir yetkiliye göre, Trump ve üst düzey yetkililer, "çok uluslu koalisyon"oluşturmak için hafta sonu telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Üst düzey yetkili, Trump'ın bu hafta bazı ülkelerden resmi destek açıklamaları beklediğini ve böylece "Hürmüz Koalisyonu"olarak isimlendirdiği oluşumu hayata geçirmeyi hedeflediğini kaydetti.
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak, öncelikle diğer ülkelerden siyasi taahhüt almaya odaklanıldığı, askeri envanter ve sevkiyat takvimi gibi operasyonel detayların ise daha sonra netleşeceği bilgisini verdi.
Koalisyona dahil olacak ülkelerden savaş gemileri, insansız hava araçları (İHA) ve askeri operasyona katkı sağlayacak ekipmanların talep edileceği aktarıldı.
ABD'li yetkililer, Basra Körfezi'ndeki durumun devam etmesi durumunda, Trump'ın İran'ın petrol terminallerinden Hark Adası'nı ele geçirme seçeneğini değerlendirdiğini belirtti.
Bunun için ABD'nin bölgeye karadan askeri müdahale etmesi gerektiği vurgulanıyor.
Ayrıca bu durum karşısında İran'ın Körfez ülkelerine ve özellikle Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ile boru hatlarına misilleme saldırıları düzenlemesinden endişe ediliyor.
İran, ABD ile İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelere ait gemilerin geçişine kapatmıştı.
Trump, birçok ülkenin, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürmüştü. Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından"sağlanması gerektiğini belirtmişti.
BD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.
ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, Air Force One uçağında, gazetecilere Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.
Bu konuda 7 ülkeyle görüştüklerini aktaran Trump, "Petrolün büyük bir kısmını, yani yaklaşık yüzde 90'ını boğazdan temin ediyorlar. Ben de 'Girmek ister misiniz?' dedim. Bakalım ne olacak. Belki gelirler, belki de gelmezler."ifadesini kullandı.
Trump, boğazdan deniz yoluyla taşınan ham petrolün büyük kısmını kullanan Çin'e de işbirliği teklif ettikleri bilgisini paylaştı.
Savaşın bitmesiyle birlikte petrol fiyatlarının düşeceğini savunan Trump, savaşın "oldukça hızlı bir şekilde"sona ereceğini belirtti.
Donald Trump, ayrıca sosyal medyada İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in 250 bin kişi tarafından alkışlandığını gösteren videoya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Söz konusu videonun yapay zeka tarafından üretildiğini öne süren Trump,"Tamamen yapay zeka tarafından üretildi. Böyle bir olay hiç yaşanmadı. Medya bunun yaşanmadığını biliyordu, ama sanki büyük bir destek varmış gibi olayı abarttılar. Aslında hiçbir destekleri yok." diye konuştu.
KÜBA'YA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Trump, "Küba da bir anlaşma yapmak istiyor. Ve bence çok yakında bir anlaşma yapacağız veya ne gerekiyorsa yapacağız."sözlerini sarf etti.
Küba'da"şiddet ve zulümle" ülkeden kovulan ve aileleri öldürülen birçok kişinin olduğunu savunan Trump, "Yani Küba ile görüşüyoruz, ancak Küba'dan önce İran'la görüşeceğiz." dedi.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta ABD ile iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik görüşmeler yapıldığını bildirmişti.
İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için son birkaç gündür kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, beklediği desteğin gelmeme ihtimaline ilişkin soruya ise sert yanıt verdi.
ABD'nin müttefiklerine her zaman destek verdiğini vurgulayan Trump, "Daha önce de söyledim, biz her zaman müttefiklerimizin yanında olduk ama onlar bizim yanımızda olmuyorlar, şimdi de yapacaklarından emin değilim. Eğer Avrupa ve diğer müttefiklerimiz Hürmüz Boğazı'nı açmak için bize destek vermezse NATO'yu çok kötü bir gelecek bekliyor."ifadelerini kullandı. Trump ayrıca planlanan Çin ziyaretini iptal edebileceğini de söyledi.