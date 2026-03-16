ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ. 10. bölümüyle salı akşamı nefes kesecek.
A.B.İ. 10. bölüm fragmanı yayınladı
DOĞAN ZAMANLA YARIŞIYOR
Doğan, ağır yaralanan abisi Sinan'ı hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışırken doktorların umudu kesmesine rağmen son bir hamleyle onu hayata döndürmeyi başarır. Ancak Sinan'ın durumu hala kritiktir.
OKLAR YILMAZ'A ÇEVRİLİR
Bombayı yerleştiren kişi her ne kadar teslim olmuş görünse de Doğan bunun bir kurgu olduğuna inanır ve okları doğrudan Yılmaz'a çevirir.
SALDIRININ GERÇEK SORUMLULARI
İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonrasında Yılmaz, Tahir'e olan bağlılığını açıkça dile getirirken Doğan, saldırının gerçek sorumlularını ortaya çıkarmaya kararlıdır.
YALIDA SAKLANAN BÜYÜK BİR
Öte yandan yalıda büyük bir sır saklanmaktadır. Tahir aslında komadan uyanmıştır fakat bunu kimsenin öğrenmesini istemez.
PERDE ARKASINDAN OYUN
Kara kutudaki sırların ve geçmiş günahların açığa çıkmasından korkan Tahir, perde arkasından oyunu yönetmeye devam eder.
A.B.İ. 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
BİRBİRLERİNE TUTUNUYORLAR
Tüm bu karmaşanın ortasında Doğan ve Çağla ise hem adaleti aramak hem de birbirlerine tutunmak zorunda kalır.
A.B.İ. DİZİ KÜNYE
Yapım:OGM PICTURES
Yapımcı:Onur Güvenatam
Yönetmen:Cem Karcı
Senaryo:Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş
Oyuncular:Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia)