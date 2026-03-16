A.B.İ.’de büyük yüzleşme: Doğan gerçeğin peşinde I Yalıda sırlar ortaya çıkıyor

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ. salı akşamı yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizide hesaplaşmalar giderek sertleşiyor. Yalıda saklanan büyük sır ise dengeleri tamamen değiştirecek.

A.B.İ.’de büyük yüzleşme: Doğan gerçeğin peşinde I Yalıda sırlar ortaya çıkıyor
  • ATV'nin dizisi A.B.İ.'nin 10. bölümünde Doğan, ağır yaralanan abisi Sinan'ı hastaneye yetiştirmeye çalışır
  • Bombalı saldırının arkasında Yılmaz'ın olduğunu düşünen Doğan, gerçek sorumluları bulmaya çalışır
  • Tahir'in komadan uyanmış olmasına rağmen bunu gizli tuttuğu ortaya çıkar
  • Kara kutudaki sırların açığa çıkmasından korkan Tahir, olayları perde arkasından yönetir
  • Doğan ve Çağla, yaşanan olaylar karşısında hem adalet arayışını sürdürür hem de birbirlerine destek olur

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ. 10. bölümüyle salı akşamı nefes kesecek.

A.B.İ.’de büyük yüzleşme: Doğan gerçeğin peşinde I Yalıda sırlar ortaya çıkıyor-2

A.B.İ. 10. bölüm fragmanı yayınladı

DOĞAN ZAMANLA YARIŞIYOR

Doğan, ağır yaralanan abisi Sinan'ı hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışırken doktorların umudu kesmesine rağmen son bir hamleyle onu hayata döndürmeyi başarır. Ancak Sinan'ın durumu hala kritiktir.

A.B.İ.’de büyük yüzleşme: Doğan gerçeğin peşinde I Yalıda sırlar ortaya çıkıyor-3

OKLAR YILMAZ'A ÇEVRİLİR

Bombayı yerleştiren kişi her ne kadar teslim olmuş görünse de Doğan bunun bir kurgu olduğuna inanır ve okları doğrudan Yılmaz'a çevirir.

A.B.İ.’de büyük yüzleşme: Doğan gerçeğin peşinde I Yalıda sırlar ortaya çıkıyor-4

SALDIRININ GERÇEK SORUMLULARI

İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonrasında Yılmaz, Tahir'e olan bağlılığını açıkça dile getirirken Doğan, saldırının gerçek sorumlularını ortaya çıkarmaya kararlıdır.

A.B.İ.’de büyük yüzleşme: Doğan gerçeğin peşinde I Yalıda sırlar ortaya çıkıyor-5

YALIDA SAKLANAN BÜYÜK BİR

Öte yandan yalıda büyük bir sır saklanmaktadır. Tahir aslında komadan uyanmıştır fakat bunu kimsenin öğrenmesini istemez.

A.B.İ.’de büyük yüzleşme: Doğan gerçeğin peşinde I Yalıda sırlar ortaya çıkıyor-6

PERDE ARKASINDAN OYUN

Kara kutudaki sırların ve geçmiş günahların açığa çıkmasından korkan Tahir, perde arkasından oyunu yönetmeye devam eder.

A.B.İ.’de büyük yüzleşme: Doğan gerçeğin peşinde I Yalıda sırlar ortaya çıkıyor-7

A.B.İ. 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

BİRBİRLERİNE TUTUNUYORLAR

Tüm bu karmaşanın ortasında Doğan ve Çağla ise hem adaleti aramak hem de birbirlerine tutunmak zorunda kalır.

A.B.İ.’de büyük yüzleşme: Doğan gerçeğin peşinde I Yalıda sırlar ortaya çıkıyor-8

A.B.İ. DİZİ KÜNYE

Yapım:OGM PICTURES
Yapımcı:Onur Güvenatam
Yönetmen:Cem Karcı
Senaryo:Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş
Oyuncular:Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia)

