Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileri ve Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in son değerlendirmelerine göre; Türkiye, Ramazan Bayramı'nı dondurucu soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisinde geçirecek. 19 Mart Arife günü başlayarak bayram boyunca sürecek olan yağışların, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmura dönüşmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il bayram hava durumu tahmini ve bayram namazı saati için kritik yağış uyarıları...
RAMAZAN BAYRAMI'NDA DONDURUCU SOĞUK VE YAĞIŞ UYARISI: KAR KAPIDA MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 19 Mart Arife günü ve 20-22 Mart tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği bayram süresince, iç kesimlerin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE BAYRAMDA HAVA DURUMU
Bayram süresince yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ancak iç kesimlerin yüksekleri ile yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
🔴Arife Günü (19 Mart Perşembe): Ülke geneli çok bulutlu. İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin dışında kalan tüm bölgelerde yağış var.
🔴Bayramın 1. Günü (20 Mart Cuma): Ülke geneli yağışlı. Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
🔴Bayramın 2. Günü (21 Mart Cumartesi): Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İzmir ve Aydın hariç yurt genelinde yağışlı hava sürecek.
🔴Bayramın 3. Günü (22 Mart Pazar): Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ege'nin bazı merkezleri (İzmir, Aydın) ve Erzurum çevresi dışında yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek.
3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIK TABLOSU
İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram boyunca beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde;
|Şehir
|Perşembe (Arife)
|Cuma (1. Gün)
|Cumartesi (2. Gün)
|Pazar (3. Gün)
|İstanbul
|7-9 / 9-11 °C
|6-8 / 9-11 °C
|7-9 / 11-13 °C
|6-8 / 9-11 °C
|Ankara
|5-7 / 8-10 °C
|3-5 / 9-11 °C
|4-6 / 14-16 °C
|3-5 / 8-10 °C
|İzmir
|6-8 / 16-18 °C
|8-10 / 12-14 °C
|6-8 / 14-16 °C
|6-8 / 14-16 °C
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (17 MART METEOROLOJİ RAPORU)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Ülkenin güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, bazı bölgelerde yağış etkisini gösterecek.
SAĞANAK YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR
Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Artvin'in kuzey kesimleri de bu yağışlardan nasibini alacak. Gün ilerledikçe Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde de yağışların etkili olması bekleniyor. Yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlar, bölgesel olarak kısa süreli ancak etkili olabilir.
DOĞU'DA DON VE BUZLANMA RİSKİ
Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ulaşımda aksamalara yol açabilecek bu durumun, günlük yaşamı da etkilemesi bekleniyor.
MARMARA VE İÇ KESİMLERDE SİS UYARISI
Marmara Bölgesi ile yurdun iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun sis görülebileceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesinde azalmaya neden olabilecek sis, özellikle sabah saatlerinde sürücüler için risk oluşturabilir.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı riskler de bulunuyor. Yetkililer, bu alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.
ADİL TEK UYARDI: YAĞIŞLI BAYRAM KAPIDA! TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK?
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmesinde Türkiye genelinde yağışlı bir sürecin etkili olacağını açıkladı. Özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışların görüleceğini belirten Tek, bayramın da yağmurla geçeceğini söyledi.
GÜNEY VE DOĞUDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli yağışların etkili olduğunu belirterek, "Dünden başlayan kuvvetli yağışlar özellikle Akdeniz üzerinden geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusu kuvvetli yağışların etkisinde kaldı. Sistem biraz zayıflamaya başladı ancak şu saatlerde Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışlar hâlâ kuvvetli. Bu bölgelerde sel ve su baskını riski bulunuyor."ifadelerini kullandı.
Tek ayrıca kuzey kesimlerde de yağışların sürdüğünü belirterek, "Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar devam ediyor ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülüyor. Batı Karadeniz'de zayıf yağış var, yurdun batısında ise yağış beklenmiyor. Gün içerisinde bu sistem zayıflayarak akşam saatlerine doğru etkisini daha da kaybedecek."sözleriyle mevcut durumu aktardı.
ÇARŞAMBADAN İTİBAREN YENİ YAĞIŞLI SİSTEM
Adil Tek, hafta ortasında yeni bir sistemin Türkiye'yi etkileyeceğini belirterek, "Yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor ve sıcaklıklarda hafif bir artış olacak. Ancak Çarşamba günü Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistem geliyor. Bu sistem ilk olarak Ege kıyılarında ve Akdeniz'de yağmur şeklinde yağış bırakacak." dedi.
Yağışların Perşembe günü daha da güçleneceğini ifade eden Tek, "Çarşamba günü yağışlar çok kuvvetli olmayacak ancak Perşembe akşam saatlerinden itibaren sistem etkisini artırmaya başlayacak. Yani Arife günü yağışlı bir havayla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.
BAYRAM NAMAZINDA YAĞIŞ GÖRÜLEBİLİR
Bayramın ilk günü için de değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, birçok bölgede yağış beklendiğini belirterek, "Bayram sabahı özellikle Marmara'nın güneyi ve doğusunda, Bursa, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'da bayram namazı saatlerinde çok kuvvetli olmayan yağışlar görülecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da yağışlar olacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise namaz saatinde yağışların daha kuvvetli olması bekleniyor."sözleriyle durumu açıkladı.
Tek, gün boyunca yağışların süreceğini belirterek, "Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de gün içerisinde yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek. Marmara'nın güney ve doğusunda ise aralıklarla hafif yağışlar görülecek." dedi.
MARMARA'DA FIRTINAYA YAKIN POYRAZ
Bayramın ilk gününde rüzgarın da etkili olacağını söyleyen Adil Tek, "Marmara'da kuzeydoğudan esen poyrazın hızı zaman zaman 50-60 kilometreye kadar ulaşacak ve fırtına değerlerine yaklaşacak."ifadelerini kullandı.
SICAKLIKLARDA BÜYÜK DEĞİŞİM YOK
Hava sıcaklıklarının kısa vadede ciddi bir artış göstermeyeceğini belirten Tek,"Çok aşırı bir sıcak hava gelişi yok. Hava ne çok soğuyacak ne de ciddi şekilde ısınacak; bu şekilde devam edecek. Yağışlar Orta Akdeniz üzerinden gelmeye devam ediyor."sözleriyle hava koşullarının genel seyrini aktardı.
TARIM İÇİN VERİMLİ BİR YIL OLABİLİR
Yağışların tarımsal açıdan olumlu bir tablo ortaya koyduğunu belirten Adil Tek, "Kış yeni bitti, ilkbahardayız ve yaza daha var. Bu yağışlar ve sıcaklık değerleri tarımsal ürünler açısından verimli bir yıl olacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
17 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA'DA GECE YAĞIŞ SABAH SİS
Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu başlarken, ilerleyen saatlerde bulutlanma artıyor. Gece saatlerinde Balıkesir'in batısında yerel sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis görülecek.
Edirne 15°C, parçalı ve az bulutlu.
İstanbul 12°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Kırklareli 13°C, parçalı ve az bulutlu.
Kocaeli 12°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
EGE'DE GECE SAATLERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ
Ege Bölgesi'nde gün genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, akşam saatlerinden sonra bulutlar yoğunlaşıyor. Gece saatlerinde kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar 16°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Denizli 20°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
İzmir 18°C, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Manisa 18°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
AKDENİZ'DE SAĞANAK GEÇİŞLERİ
Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gün içinde sağanak yağışlar görülürken, gece saatlerinde Antalya'da da yağış etkili olacak.
Adana 21°C, gün içinde farklı saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya 19°C, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay 19°C, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.
Mersin 18°C, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU'DA BULUTLU VE SİSLİ HAVA
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Ankara 16°C, parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir 16°C, parçalı ve çok bulutlu.
Konya 18°C, parçalı ve çok bulutlu.
Nevşehir 16°C, parçalı ve çok bulutlu.
BATI KARADENİZ'DE SİS UYARISI
Batı Karadeniz'de parçalı ve yer yer bulutlu hava bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Bolu 14°C, parçalı ve az bulutlu.
Düzce 13°C, parçalı ve az bulutlu.
Kastamonu 14°C, yer yer çok bulutlu.
Zonguldak 9°C, parçalı ve az bulutlu.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ VE ÇIĞ RİSKİ
Bölge genelinde çok bulutlu hava hakim. Sabah saatlerinde Rize ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülürken, yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor.
Amasya 16°C, parçalı ve çok bulutlu.
Samsun 11°C, parçalı ve çok bulutlu.
Tokat 18°C, parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon 11°C, parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU'DA DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok bulutlu hava etkili olurken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski sürüyor.
Erzurum 5°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kars 4°C, parçalı ve çok bulutlu.
Malatya 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
Van 7°C, parçalı ve çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU'DA ÖĞLE SAATLERİNDE YAĞIŞ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Diyarbakır 15°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Gaziantep 14°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Siirt 15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Şanlıurfa 16°C, parçalı ve çok bulutlu.