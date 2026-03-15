İstanbul, Ankara ve İzmir’de bayram boyunca sağanak yağış ve düşük sıcaklıklar etkili olacak. 3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIK TABLOSU İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram boyunca beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde; Şehir Perşembe (Arife) Cuma (1. Gün) Cumartesi (2. Gün) Pazar (3. Gün) İstanbul 7-9 / 9-11 °C 6-8 / 9-11 °C 7-9 / 11-13 °C 6-8 / 9-11 °C Ankara 5-7 / 8-10 °C 3-5 / 9-11 °C 4-6 / 14-16 °C 3-5 / 8-10 °C İzmir 6-8 / 16-18 °C 8-10 / 12-14 °C 6-8 / 14-16 °C 6-8 / 14-16 °C

İstanbul’da bayram sabahı saatlerinde aralıklı yağış geçişleri bekleniyor BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (17 MART METEOROLOJİ RAPORU) Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Ülkenin güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, bazı bölgelerde yağış etkisini gösterecek. SAĞANAK YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Artvin'in kuzey kesimleri de bu yağışlardan nasibini alacak. Gün ilerledikçe Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde de yağışların etkili olması bekleniyor. Yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlar, bölgesel olarak kısa süreli ancak etkili olabilir.

Doğu Anadolu’da kar yağışı ve don riski bayram boyunca etkisini sürdürecek DOĞU'DA DON VE BUZLANMA RİSKİ Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ulaşımda aksamalara yol açabilecek bu durumun, günlük yaşamı da etkilemesi bekleniyor. MARMARA VE İÇ KESİMLERDE SİS UYARISI Marmara Bölgesi ile yurdun iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun sis görülebileceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesinde azalmaya neden olabilecek sis, özellikle sabah saatlerinde sürücüler için risk oluşturabilir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı riskler de bulunuyor. Yetkililer, bu alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.



A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmesinde Türkiye genelinde yağışlı bir sürecin etkili olacağını açıkladı. Özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışların görüleceğini belirten Tek, bayramın da yağmurla geçeceğini söyledi.