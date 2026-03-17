CANLI YAYIN
Geri

Düşmeyen tansiyon için 3 aşamalı çözüm! Bu yöntemle riski sıfırlayın

Dünyada milyonlarca kişiyi tehdit eden ve 'sessiz katil' olarak bilinen hipertansiyon, doğru tedavi edilmediğinde kalp krizi ve inme riskini tetikliyor. Prof. Dr. Sinan Dağdelen, dirençli tansiyonu düşürmede etkili olan 3 aşamalı tedavi yöntemini ve tıp dünyasındaki son gelişme olan Renal Denervasyon yönteminin detaylarını anlattı. İşte yüksek tansiyonu kontrol altına almanın yolları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Prof. Dr. Sinan Dağdelen, yüksek tansiyonu düşürmede etkili 3 yöntemi TAKVİM'e açıkladı.
  • Sağlıklı yaşam alışkanlığı kapsamında Akdeniz tipi beslenme, sigara ve alkolden uzak durma, kilo verme, düzenli egzersiz ve tuz azaltma öneriliyor.
  • Tansiyon ilaçları uzman tarafından hastanın yaşına, kalp damar fonksiyonlarına, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına göre ayarlanmalı.
  • Dirençli hipertansiyonda Renal Denervasyon yöntemi ile böbrek damarlarındaki sempatik sinir ağı zayıflatılarak tedavi sağlanıyor.
  • Renal Denervasyon işlemi kasık atar damarından kateter yardımıyla yaklaşık bir saatte gerçekleştiriliyor.

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, fazla kilolar, sigara ve aşırı tuz tüketimi başta olmak üzere birçok etken yüksek tansiyon hastalarının sayısının hızla artmasına neden oluyor.

Yüksek tansiyonun artışında yaşam tarzı belirleyici oluyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sinan Dağdelen, yüksek tansiyonu düşürmede etkili olan 3 yöntemi anlatıyor. 3-4 ilaca rağmen 'bana mısın' demeyen dirençli hipertansiyonda en yeni tedavi yöntemine yönelik bilgiler veriyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.

Sağlıklı beslenme tansiyon kontrolünde önemli rol oynar.

1. SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIĞI

Öncelikle yaşam şekli değişiklikleri yapmak gerekiyor. Sağlıklı yaşam alışkanlığı ise; bitkisel besinlerin ağırlık kazandığı Akdeniz tipi beslenme, sigara ve alkolden uzak durma, kilo verme, düzenli egzersiz yapma, tuzu azaltma ve işlenmiş et ürünlerinden kaçınmayı içeriyor.

Düzenli egzersiz kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

2. DOĞRU İLAÇ KULLANIMI

Tansiyon için kullanılacak ilaçlar bir uzman tarafından, hastanın yaşına, tansiyon özelliklerine, kalp damar fonksiyonlarının durumuna, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına ve diğer kan tablosu durumlarına göre ayarlanmalıdır. Hasta ilaçlarını hekimin önerdiği şekilde düzenli kullanmalıdır.

Renal denervasyon yöntemi dikkat çekiyor.

3. YAN ETKİLERDEN KORUNMA

Dirençli hipertansiyonda başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan Renal Denervasyon ile hastaların kullandıkları ilacın yan etkilerini azaltıyor.

İşlem kısa sürede uygulanabiliyor.

Bir saatlik işlem sırasında hasta hafif uyutulur. Kasık atar damarından kateter yardımıyla böbrek damarlarına girilerek, her iki böbrek damarının tansiyonu aşırı yükselten sempatik sinir ağı zayıflatılır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler