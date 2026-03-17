Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, fazla kilolar, sigara ve aşırı tuz tüketimi başta olmak üzere birçok etken yüksek tansiyon hastalarının sayısının hızla artmasına neden oluyor.
TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sinan Dağdelen, yüksek tansiyonu düşürmede etkili olan 3 yöntemi anlatıyor. 3-4 ilaca rağmen 'bana mısın' demeyen dirençli hipertansiyonda en yeni tedavi yöntemine yönelik bilgiler veriyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.
1. SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIĞI
Öncelikle yaşam şekli değişiklikleri yapmak gerekiyor. Sağlıklı yaşam alışkanlığı ise; bitkisel besinlerin ağırlık kazandığı Akdeniz tipi beslenme, sigara ve alkolden uzak durma, kilo verme, düzenli egzersiz yapma, tuzu azaltma ve işlenmiş et ürünlerinden kaçınmayı içeriyor.
2. DOĞRU İLAÇ KULLANIMI
Tansiyon için kullanılacak ilaçlar bir uzman tarafından, hastanın yaşına, tansiyon özelliklerine, kalp damar fonksiyonlarının durumuna, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına ve diğer kan tablosu durumlarına göre ayarlanmalıdır. Hasta ilaçlarını hekimin önerdiği şekilde düzenli kullanmalıdır.
3. YAN ETKİLERDEN KORUNMA
Dirençli hipertansiyonda başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan Renal Denervasyon ile hastaların kullandıkları ilacın yan etkilerini azaltıyor.
Bir saatlik işlem sırasında hasta hafif uyutulur. Kasık atar damarından kateter yardımıyla böbrek damarlarına girilerek, her iki böbrek damarının tansiyonu aşırı yükselten sempatik sinir ağı zayıflatılır.